King Esport lancia la sua piattaforma digitale: nuovo hub per tornei, eventi e premi

King Esport, azienda leader nell’organizzazione di eventi e tornei esport in Italia, annuncia con orgoglio il lancio della sua nuova piattaforma digitale, sviluppata per rivoluzionare l’esperienza dei gamer e creare un punto di riferimento per gli appassionati di videogiochi. Il lancio prevede una prima fase di Closed Beta, in cui solo utenti selezionati potranno accedere alle sue funzionalità a partire dal 22 Novembre 2024. Il progetto mira alla creazione di un ecosistema innovativo che unisce competizione, community ed esclusività, rendendo ogni utente protagonista.

Un mondo di opportunità per gamer e appassionati

La piattaforma digitale di King Esport offrirà un’ampia gamma di funzionalità progettate per soddisfare le esigenze dei giocatori, dai neofiti ai più esperti. Gli utenti potranno:

Iscriversi a tornei di gioco e crearne di nuovi su una vasta scelta di titoli: Valorant, League of Legends, Call of Duty, EA FC, Fortnite, Clash Royale, Brawl Stard e tanti altri;

su una vasta scelta di titoli: Valorant, League of Legends, Call of Duty, EA FC, Fortnite, Clash Royale, Brawl Stard e tanti altri; Creare il proprio team ed aggiungere nuovi amici;

Partecipare a eventi unici : una piattaforma che integra esperienze digitali e dal vivo, collegando i gamer agli eventi più importanti del settore;

: una piattaforma che integra esperienze digitali e dal vivo, collegando i gamer agli eventi più importanti del settore; Guadagnare monete ed acquistare prodotti attraverso uno shop dedicato ;

; Partecipare a percorsi di formazione esclusivi.

I punti di forza della piattaforma

Integrazione tra tornei ed eventi dal vivo: Per la prima volta, i gamer avranno la possibilità di vivere un’esperienza senza soluzione di continuità, iscrivendosi a tornei online con finali dal vivo negli eventi più prestigiosi. Sistema di ranking dinamico: La piattaforma permetterà agli utenti di scalare le posizioni in classifica del ranking ufficiale, migliorando così l’esperienza basata sui vari livelli di abilità Accessibilità e community: Ogni utente può partecipare, indipendentemente dal livello di abilità, trovando tornei su misura e una community in cui interagire e crescere. Design innovativo e user-friendly: La piattaforma è progettata per offrire un’interfaccia intuitiva e coinvolgente, perfetta sia per chi cerca un’esperienza competitiva, sia per chi desidera divertirsi e socializzare. Personalizzazione completa: ciascun utente potrà personalizzare il proprio profilo, selezionando i titoli preferiti, creando o unendosi a nuovi team, tracciare e condividere i propri progressi.

L’evento di lancio e la roadmap della piattaforma

La piattaforma sarà inizialmente rilasciata in una fase di closed beta, durante la quale un numero limitato di utenti selezionati sarà invitato direttamente, mentre altri avranno l’opportunità di richiedere l’accesso, beneficiando così di un’esperienza esclusiva in anteprima. Questa fase riveste un’importanza strategica, poiché consentirà di effettuare i primi test operativi, monitorare le performance delle principali funzionalità e raccogliere feedback preziosi dagli utenti. Le informazioni raccolte saranno determinanti per identificare eventuali aree di miglioramento e perfezionare l’esperienza complessiva, ponendo solide basi per un rilascio ufficiale ottimizzato.

Inoltre, soffermandosi su uno dei punti chiave della piattaforma, vi sarà la volontà di fornire tutti gli strumenti necessari per consentire ai futuri partner di soddisfare ogni esigenza e agli utenti di vivere un’esperienza competitiva immersiva, senza dover ricorrere a software di terze parti. Per i motivi sopra citati, è importante condividere come sarà strutturata la roadmap per i prossimi mesi. La piattaforma evolverà attraverso una serie di integrazioni pianificate, che verranno implementate in ordine progressivo. Queste includono: tutte le modalità possibili per organizzare un torneo, una chat interna per facilitare la comunicazione tra i partecipanti, l’integrazione delle API dei giochi più popolari e, infine, un sistema innovativo che permetta agli utenti di trovare compagni di squadra in base alle loro preferenze di gioco. Questo approccio garantirà un’esperienza sempre più completa e personalizzata per partner e utenti.

L’inizio di una nuova era

“Il progetto è stato sviluppato internamente e vogliamo creare una piattaforma che offra alla community un luogo dove mettersi in gioco, divertirsi e collezionare traguardi e risultati” Lorenzo Mercurio, PM di King Esport, “continueremo a sviluppare il prodotto e cercheremo di rispondere a tutte le esigenze dei players per migliorare l’esperienza di gioco”

Vittorio Cicatiello, CEO di King Esport, aggiungere “questo progetto rappresenta un passo importante per la nostra azienda e l’intero ecosistema. Siamo fiduciosi che il nostro prodotto possa portare alla creazione di nuove sinergie, coinvolgeremo tutti gli stakeholders e lavoreremo alla chiusura di nuove partnership, sarà l’inizio di una nuova era per il nostro settore.”

Un trampolino di lancio per il futuro

Il lancio della piattaforma segna l’inizio di una nuova era per King Esport, con l’ambizione di espandere il pubblico e creare collaborazioni con i principali brand tecnologici, aziende del settore gaming e partner innovativi.

La piattaforma è ora live e pronta per accogliere la community. Registrati oggi richiedendo l’accesso esclusivo alla piattaforma e inizia a vivere l’esperienza King Esport.