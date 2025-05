COMICON Napoli 2025: il Padiglione 6 diventa l’epicentro dell’esport italiano

Cresciuto tra livelli da completare e console da smontare, ha trasformato la passione per il gaming in un lavoro, fondando King Esport e portando il gaming dagli schermi ai grandi eventi. Da Gennaio 2025 scrive di tecnologia e videogiochi per Libero Tecnologia.

Showmatch da urlo, finali nazionali e community in festa: l’area curata da King Esport conquista il pubblico e ridefinisce l’esperienza competitiva in fiera.

Fonte foto: King Esport

L’edizione 2025 del COMICON Napoli ha segnato un punto di svolta per l’intera scena esport italiana. Per la prima volta, un padiglione dell’evento è stato interamente dedicato al mondo del gaming competitivo: il Padiglione 6, gestito e curato da King Esport in qualità di partner ufficiale, è stato il centro pulsante di un calendario fitto, coinvolgente e senza sosta, che ha ridefinito le potenzialità degli eventi legati all’esport all’interno di una fiera generalista.

Esports al primo posto al COMICON

Il protagonista indiscusso dell’area è stato il nuovissimo Esports Stage, uno spazio interamente progettato da King Esport, che per quattro giorni consecutivi ha ospitato un susseguirsi ininterrotto di eventi, finali e appuntamenti spettacolari. Un palco che ha visto alternarsi i migliori talenti del gaming competitivo italiano e alcuni dei progetti più importanti del panorama nazionale.

Ma l’esperienza non si è fermata lì. All’interno del padiglione, oltre all’Esports Stage, era presente anche una seconda area competitiva dedicata al Circuito Tormenta di Riot Games, dove si sono svolti tornei di League of Legends e Valorant. Due stage attivi quindi contemporaneamente, capaci di offrire esperienze differenziate e coinvolgere diverse community in parallelo.

A rendere ancora più ricca l’atmosfera del padiglione, la presenza di stand espositivi, spazi di attivazione brand, postazioni free-to-play e momenti di intrattenimento firmati da numerose realtà del mondo esport e gaming, contribuendo a creare una vera e propria cittadella del videogioco all’interno della fiera. Un luogo dove appassionati, pro player e curiosi hanno potuto vivere da vicino il mondo dell’esport in tutte le sue sfaccettature.

Il programma degli eventi: quattro giorni senza pause

1-2 maggio : il sipario si è alzato con le Finali della eSerie A Goleador , il campionato ufficiale della Lega Serie A su EA Sports FC 25 , che ha portato in fiera le squadre più forti del circuito per due giornate di sfide ad alto livello.

2 maggio : nell’ Area Tormenta , spazio alla finale nazionale del Circuito Tormenta di League of Legends , punto di riferimento per i nuovi talenti del titolo Riot.

3 maggio : giornata ad alta intensità, con la finale del Circuito Tormenta di Valorant (sempre in Area Tormenta) e la Upper Bracket Final del torneo LIT , andata in scena sul palco principale.

4 maggio : gran finale con due appuntamenti imperdibili: in mattinata la Finale del Genesi Split 1 2025 , dedicata al circuito VCT Game Changers Italy di Valorant, e nel pomeriggio lo showmatch Warzone Showdown , evento speciale non competitivo ma fortemente spettacolare, hostato dal celebre content creator Pow3r , che ha portato sul palco il mondo di Call of Duty: Warzone.

Con questa edizione, King Esport ha dimostrato la forza dell’esport come contenuto live, esperienza di community e occasione di dialogo con nuovi pubblici. Il Padiglione 6 del COMICON Napoli è stato per quattro giorni la casa di migliaia di appassionati e il simbolo di un movimento che guarda avanti, con energia e visione.