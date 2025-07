Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: BINK0NTAN - Shutterstock

A pochi giorni dall’Unpacked Event estivo di Samsung, dove il colosso sudcoreano della tecnologia ha mostrato al mondo i nuovi Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Z Flip7 FE, torna prepotente sulla scena un altro dei foldable più attesi di sempre, il (probabile) Samsung G Fold.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un dispositivo “trifold” e cioè con un display che può essere piegato per ben tre volte e, una volta aperto completamente, raggiungere le dimensioni di un tablet. Come evidente, però, questo innovativo prodotto non è stato menzionato durante l’evento ma, a qualche ora di distanza, un dirigente di Samsung ha rivelato qualche dettaglio sul suo sviluppo.

Quando arriva il nuovo Samsung G Fold

Stando a quanto si legge su Android Authority il concept di un telefono a triplo schermo non è una novità per l’azienda sudcoreana e lo stesso dirigente ha rivelato che il progetto di un triplo pieghevole è pronto per essere utilizzato e prodotto su larga scala.

Tuttavia, sembra che ai piani alti si stiano interrogando sul reale interesse del grande pubblico per un prodotto del genere che, al momento, potrebbe non essere una priorità per i consumatori. Del resto si tratta di un fattore di forma molto particolare che si può trovare solo sul Huawei Mate XT Ultimate che, per quanto intrigante, non si può certo considerare un best seller.

Proprio per questo motivo, l’azienda sta mantenendo un approccio piuttosto cauto sull’eventuale uscita del suo trifold, valutando il potenziale di mercato prima di prendere una decisione definitiva sul lancio su larga scala.

Cosa sappiamo del trifold di Samsung

Ad esclusione di quel che si legge su Android Authority, alcune recenti indiscrezioni condivise da un’agenzia di stampa coreana hanno fatto luce sul futuro del Galaxy G Fold, affermando, però, che il dispositivo potrebbe entrare in produzione già a settembre, con un lancio iniziale previsto per il quarto trimestre del 2026, in esclusiva per Cina e Corea.

Questa uscita per pochi mercati selezionati potrebbe permettere a Samsung di sondare in terreno e vedere se davvero i consumatori apprezzeranno questo innovativo fattore di forma, prima di considerare un’eventuale distribuzione più ampia.

Poche informazioni sulla scheda tecnica che fanno riferimento a un device premium con schermo OLED che, totalmente aperto, raggiunge i 10 pollici. Il processore dovrebbe essere prodotto da Qualcomm e, probabilmente, sarà uno Snapdragon 8 Elite.

Anche il comparto fotografico dovrebbe essere di fascia altissima, con una fotocamera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom 3x da 10 MP con OIS. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 10 MP.

L’ultima informazione trapelata riguarda il prezzo che, secondo i leaker, sarebbe piuttosto significativo e si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di won (circa 2.900 dollari), una cifra decisamente importante che posiziona il Samsung G Fold nella fascia altissima del mercato e che potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo alla diffusione di massa del dispositivo.