Hisense, prezzo mai visto sulla friggitrice ad aria: è l'affare del momento

Fonte foto: Hisense

Un supporto tra i fornelli di cui non potrai più fare a meno. Facile da utilizzare e da pulire, la friggitrice ad aria Hisense H06AFBS1S3 diventerà ben presto il tuo principale alleato in cucina.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

La friggitrice ad aria del produttore cinese ti permette di preparare ogni tipo di pietanza in maniera sana, poco tempo e senza dover utilizzare pentole e padelle di ogni genere. Ti basterà scegliere uno dei programmi preimpostati disponibili, mettere gli ingredienti nel cestello e attendere che la cottura sia terminata. E grazie all’ampio cestello, potrai preparare piatti per tutta la famiglia o per i tuoi amici.

La promozione odierna, poi, è di quelle che non capitano troppo spesso. Neanche su Amazon. Non solo la trovi a un prezzo bassissimo, ma puoi anche scegliere di pagarla a rate senza interessi né spese per la pratica istruttoria. Un’affare da cogliere al volo prima che termini.

Hisense H06AFBS1S3 Friggitrice ad Aria

Hisense, offerta imperdibile sulla friggitrice ad aria: sconto, rate e prezzo finale

Comprare la friggitrice ad aria del produttore cinese non è mai stata così conveniente come oggi. La Hisense H06AFBS1S3 è disponibile con uno sconto del 42%: acquistandola adesso la paghi 69,00 euro anziché 119,99 euro come da listino. Rispetto al prezzo consigliato dal produttore risparmi ben 50 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza alcun costo aggiuntivo. Optando per questa modalità di pagamento, la friggitrice ad aria Hisense ti costa 23 euro al mese per tre mesi.

Hisense H06AFBS1S3 Friggitrice ad Aria

Hisense H06AFBS1S3 Friggitrice ad Aria scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Versatile e completa, la friggitrice ad aria Hisense è perfetta per preparare pasti sani e gustosi con l’utilizzo minimo di olio. Grazie all’ampissimo cestello, è ideale per famiglie e per chi ama cucinare per più persone. Il suo design elegante, con finiture in nero e argento, si integra perfettamente in qualsiasi cucina moderna.

Dotata di una potenza di 1700W, questa friggitrice ad aria assicura una cottura rapida ed efficiente. Il pannello di controllo touch digitale con display LCD rende l’utilizzo intuitivo, permettendo di selezionare facilmente tra gli 8 programmi di cottura preimpostati, che coprono una vasta gamma di alimenti come patatine fritte, pollo, carne, pesce e verdure. E nel caso i programmi preimpsotati non dovessero andare bene, avrai la possibilità di impostare manualmente sia la temperatura (da 80°C a 200°C) sia la durata di cottura (da 0 a 60 minuti) con spegnimento automatico.

Il cestello e il contenitore sono rimovibili e dotati di rivestimento antiaderente, facilitando notevolmente le operazioni di pulizia. Inoltre, la tecnologia di circolazione dell’aria a 360° promette risultati croccanti all’esterno e teneri all’interno, con una riduzione significativa dei grassi rispetto alla frittura tradizionale.

Hisense H06AFBS1S3 Friggitrice ad Aria