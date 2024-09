Fonte foto: LG

LG amplia la sua gamma di notebook con il debutto del nuovo LG Gram 16 che, tra le specifiche tecniche, include i nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2), in grado di offrire prestazioni elevate e tanta efficienza oltre che a una NPU ad alta capacità per l’elaborazione di attività AI che permette di garantire al modello la possibilità di ottenere la certificazione di Copilot+ PC.

Questa versione viene definita dall’azienda come “Pro” per distinguerla dal resto della gamma Gram. La casa coreana ha anticipato l’arrivo di ulteriori notebook Gram dotati delle nuove CPU di Intel che, nel corso dei prossimi mesi, andranno ad arricchire la gamma LG.

LG Gram 16: caratteristiche tecniche

Le informazioni sulla scheda tecnica del nuovo LG Gram 16 sono, per il momento, limitate. Il notebook utilizzerà i nuovi processori Intel Core Ultra appena svelati da Intel. La gamma di chip Intel è composta da 9 diversi modelli tra cui l’azienda andrà a selezionare quelli da integrare nel notebook. Ci saranno, inoltre, 16 GB o 32 GB di RAM.

Rispetto alla prima generazione, il nuovo processore Intel garantirà notevoli miglioramenti nelle attività AI, con la possibilità di arrivare a una potenza complessiva di 120 TOPS (Trilions Operations Per Seconds) per gestire l’intelligenza artificiale direttamente “on device”.

La presenza dei nuovi processori Intel Core Ultra, inoltre, garantire ottime prestazioni anche per quanto riguarda la GPU, nettamente migliorata rispetto alla generazione precedente, e un’efficienza elevatissima, con un livello di prestazioni per watt al top del mercato dei notebook.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, per il momento, non ci sono informazioni. Il notebook avrà un display da 16 pollici, utilizzando, probabilmente, un pannello IPS in 16:10 con risoluzione QHD, come fatto dal Gram 16 con Core Ultra di prima generazione.

Seguendo le caratteristiche del modello precedente, è possibile ipotizzare una batteria da 77 Wh di capacità oltre che una tastiera retroilluminata full-size, con tastierino numerico e layout italiano. Il notebook dovrebbe continuare a essere tra i più leggeri sul mercato (in rapporto alle dimensioni), con un peso che potrebbe restare al di sotto di 1,2 chilogrammi, senza compromessi sulla resistenza grazie alla certificazione MIL-STD-810H.

Il sistema operativo sarà Windows 11, con la possibilità di sfruttare Copilot (che avrà probabilmente un tasto dedicato sulla tastiera) e tutte le funzioni AI che Microsoft andrà ad integrare in Windows.

LG Gram 16: prezzo e disponibilità

Per il momento, LG non ha fornito indicazioni legate al prezzo del nuovo LG Gram 16. Il notebook arriverà sul mercato entro la fine del 2024 e sarà distribuito anche in Italia. Bisognerà attendere le prossime settimane per avere maggiori dettagli in merito alla commercializzazione del nuovo laptop.