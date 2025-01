LG gram, al CES 2025 i primi laptop di LG con funzioni AI

Fonte foto: LG

LG sarà tra i principali protagonista del CES 2025. Durante la fiera, infatti, l’azienda coreana presenterà diverse novità per la sua gamma di elettrodomestici smart e mostrerà in anteprima anche nuovi monitor OLED da gaming. Lo stand LG, inoltre, ospiterà anche il debutto in pubblico della nuova gamma di notebook LG gram che la stessa azienda, nel suo comunicato, definisce come “i primi laptop di LG dotati di Intelligenza Artificiale“.

Si tratta di notebook che saranno certificati Copilot+ PC e che utilizzare i processori Intel Core Ultra Serie V (Lunar Lake) oltre ai nuovi Intel Core Ultra Serie H (Arrow Lake) che debutteranno al CES 2025. L’utilizzo dei chip Intel permette di accedere ad alcune funzioni di AI “on device”. Come tutti i notebook della serie Gram, inoltre, i nuovi modelli di LG si caratterizzeranno per un peso ridotto, senza compromessi sulla qualità costruttiva.

Le novità della gamma LG gram

LG ha annunciato l’arrivo di quattro modelli a partire da LG gram Pro 2-in-1 (16T90TP) con display da 16 pollici, disponibile sia in versione OLED che in versione LCD. Il notebook potrà sfruttare processori Intel Core Ultra 5 e Core Ultra 7 (non viene specificato nel comunicato ma dovrebbe trattarsi di chip Lunar Lake).

Il chip sarà abbinato a varie combinazioni di RAM e storage, fino a 32 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD. Nonostante il display di grandi dimensioni, il notebook sarà particolarmente leggero, con un peso di 1,399 chilogrammi, senza rinunciare a una batteria da 77 Wh. In confezione ci sarà anche una penna stilo ricaricabile.

In arrivo c’è anche LG gram Pro (17Z90TR) con display LCD da 17 pollici con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e refresh rate massimo di 144 Hz. Anche in questo caso troveremo processori Core Ultra 5 e Ultra 7 (della serie Arrow Lake, con potenza maggiore rispetto ai Lunar Lake) che potranno essere abbinati anche alla scheda video NVIDIA RTX 4050.

Questa combinazione garantirà una marcia in più dal punto di vista grafico. Da segnalare una batteria da ben 90 Wh oltre a un peso contenuto a 1,479 chilogrammi. Il notebook sarà disponibile in varie combinazioni di RAM e storage, anche in questo caso fino a 32 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD.

LG porterà al CES 2025 anche LG gram Pro (16Z90TS) ch riprenderà le specifiche della versione precedente ma con un display da 16 pollici e una batteria da 77 Wh, con un peso pari a 1,239 chilogrammi. Non ci sarà la scheda NVIDIA ma sarà possibile sfruttare il processore Intel Core Ultra 9 (oltre a Ultra 7 e Ultra 5). LG non chiarisce se si tratta di chip Arrow Lake o Lunar Lake.

A completare la gamma, LG ha annunciato l’arrivo di LG gram Book (15U50T), modello entry level con display LCD da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Core i5 (non ci sono dettagli più precisi sulla generazione e sul modello preciso di chip), fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB i SSD, una batteria da 51 Wh e un peso id 1,7 chilogrammi.

Per i dettagli tecnici su scheda tecnica, prezzi e disponibilità basterà attendere la prossima settimana e la presentazione dei nuovi notebook in programma al CES 2025.

Le funzioni AI

I nuovi notebook LG gram potranno sfruttare alcune funzioni AI come gram chat On-Device che utilizza l’intelligenza artificiale per elaborare e analizzare i dati a livello locale, senza la necessità di ricorrere a una connessione a Internet. Questa funzione sfrutta il modello linguistico derivato da EXAONE di LG AI Research e non sarà disponibile per il gram Book.

Tramite gram chat Cloud è possibile, invece, accedere ai servizi AI basati sul cloud. Il servizio è offerto gratuitamente ed utilizza GPT-4o. Tutta la gamma di notebook gram potrà utilizzare la funzione gram Link 2.0 per il trasferimento rapido di file anche con dispositivi con sistema operativo differente (compresi smartphone Android e iPhone).