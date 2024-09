Intel ha svelato la nuova gamma di processori Intel Core Ultra 200V: si tratta delle nuove CPU per notebook thin and light di casa Intel

Continua il programma di aggiornamento della famiglia di CPU di Intel. L’azienda americana, alle prese con una concorrenza sempre più agguerrita, punta al rilancio con il debutto dei nuovi Intel Core Ultra 200V, seconda generazione degli Intel Core Ultra presentati sul finire dello scorso anno.

L’obiettivo è quello di rafforzare la propria posizione nel segmento dei notebook, in particolare dei modelli “thin and light” dove è richiesta tanta efficienza e il fattore più importante è rappresentato dal rapporto tra prestazioni e consumi.

Con la nuova gamma di processori, che costituisce la famiglia di CPU Lunar Lake, Intel sfiderà i nuovi AMD Ryzen AI oltre agli Snapdragon X, in attesa dell’arrivo sulla gamma MacBook del nuovo chip M4, per ora disponibile solo sugli iPad Pro.

Per realizzare i nuovi processori Intel Core Ultra 200V, l’azienda si è affidata alla rivale TSMC e al suo processo produttivo a 3 nm (N3B) per realizzare la “compute tile” che comprende la CPU e la GPU. Inoltre grazie alle capacità della NPU, i notebook che utilizzeranno i nuovi processori di Intel potranno essere definiti come Copilot+ PC.

Intel Core Ultra 200V: caratteristiche

La nuova gamma Intel Core Ultra 200V segna un deciso cambio di strategia da parte di Intel, che ora propone un unico SoC comprendente oltre alla CPU e alla cache anche la GPU e la NPU con la memoria RAM (LPDDR5X-8500, disponibile in due versioni, da 16 GB e 32 GB) che è ora integrata nel package, con l’obiettivo di ridurre latenza e consumi sacrificando la possibilità per l’utente di espandere la memoria aggiungendo nuovi moduli o sostituendo quelli presenti all’interno del notebook.

A differenza della passata generazione, Intel ha scelto di semplificare l’architettura della CPU proponendo, per tutta la gamma Intel Core Ultra 200V, un approccio big.LITTLE con una CPU octa-core, con quattro core ad alte prestazioni (Lion Cove) e quattro core ad alta efficienza (Skymont). Esce di scena, invece, l’hyperthreading che non sarà supportato da questi nuovi componenti.

Le prestazioni saranno tutte da verificare. I dati forniti da Intel, in ogni caso, anticipano un sostanziale incremento delle prestazioni rispetto alla prima generazione dei Core Ultra. L’azienda, infatti, ha evidenziato un incremento fino al 30% del rapporto prestazioni per watt per area con gli E-Core che riescono a garantire prestazioni paragonabili ai P-Core dello scorso anno.

Novità importante anche per la GPU, con l’integrazione della seconda generazione di Intel Arc, nome in codice Battlemage che, secondo Intel, è in grado di gestire tutti i giochi più recenti con una risoluzione 1080p, dettagli medi e FPS compresa tra 30 e 60. Rispetto ai Core Ultra di prima generazione si registra un aumento del 30% delle prestazioni. I nuovo processori d Intel hanno una NPU da 48 TOPS ma il processore, considerando anche CPU e GPU, può arrivare fino a 120 TOPS.

Intel Core Ultra 200V: quando arrivano

La nuova gamma Intel Core Ultra 200V è composta da 9 diverse CPU (quattro Ultra 5, quattro Ultra 7 e il top di gamma Ultra 9), tutte octa-core. A cambiare sono le frequenze oltre che la Smart Cache, il numero di Core Xe2 della GPU e le relative frequenze di funzionamento.

I primi notebook dotati di processore Intel Core Ultra 200V arriveranno sul mercato nel corso delle prossime settimane. Solo i primi test indipendenti ci permetteranno di valutare con precisione le reali potenzialità dei nuovi Lunar Lake che, stando ai dati forniti da Intel, hanno tutte le carte in regola per superare i chip della concorrenza.