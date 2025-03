I nuovi notebook AI LG gram 2025 arrivano in Italia

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

La nuova gamma di laptop LG gram ha modelli per tutte le tasche: da 769 euro a 2.149 euro, per soddisfare le esigenze, e le possibilità, di tutti gli utenti

Fonte foto: LG

LG Electronics ha annunciato l’introduzione in Italia della sua più recente serie di computer portatili premium, i nuovi LG gram 2025. Questa gamma di dispositivi aggiorna la già apprezzata linea LG gram, da tempo riconosciuta nel panorama dei portatili Windows come un’alternativa valida e competitiva ai MacBook di Apple.

I nuovi modelli promettono di elevare ulteriormente l’esperienza utente grazie all’integrazione di funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale e a prestazioni di alto livello. Tutti i nuovi laptop LG gram 2025 supportano inoltre gram Link 2.0, che semplifica la connessione e la condivisione di file tra diversi dispositivi, inclusi smartphone iOS e Android.

LG Gram AI Z90TL: caratteristiche e prezzo

Il modello LG gram AI Z90TL, è disponibile con schermi IPS da 16 o 17 pollici, entrambi con risoluzione di 2.560×1.600 pixel e trattamento antiriflesso.

Questi laptop sono i primi di LG certificati Copilot+ PC e sfruttano i processori Intel Core Serie 2 (Lunar Lake), dotati di un’unità di elaborazione neurale (NPU) che raggiunge fino a 47 TOPS. Per la precisione, si tratta di un Intel Core Ultra 7 258V.

La funzionalità gram AI offre un sistema ibrido di intelligenza artificiale che opera sia in cloud che localmente: gram chat On-Device permette l’elaborazione e l’analisi dei dati direttamente sul dispositivo senza necessità di connessione internet, mentre gram chat Cloud fornisce accesso a servizi IA basati su cloud, inclusa l’offerta gratuita di GPT-4o per il primo anno. Questa integrazione cloud si estende a Google Workspace e Microsoft 365 per una gestione più efficace delle attività.

Il modello da 17 pollici pesa 1,39 kg e monta fino a 32 GB di RAM LPDDR5X. Il prezzo di lancio consigliato per il modello LG gram AI 17Z90TL-G.AU88D è di 1.999,99 euro, con la possibilità di preordinarlo con uno sconto del 10%.

LG Gram Pro Z90TP: caratteristiche e prezzo

LG gram Pro Z90TP ha un display OLED da 16 pollici con risoluzione di 2.880×1.800 pixel. Anche questo laptop offre gram AI ed è progettato per la produttività in movimento, con un peso di soli 1,2 kg e uno spessore di 1,3 cm. Nonostante la sua leggerezza, vanta una resistenza certificata MIL-STD-810H e una batteria da 77Wh per una lunga autonomia.

È equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7 258V (Arrow Lake), che assicura una maggiore potenza di calcolo e un’elaborazione grafica migliorata, 32 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di disco SSD ad alte prestazioni.

Il modello LG gram Pro 16Z90TP-K.AD88D ha un prezzo di lancio di 2.149 euro ed è disponibile in preordine con uno sconto del 10%.

LG Gram 14Z90RU: caratteristiche e prezzo

Per coloro che cercano un equilibrio tra portabilità e funzionalità essenziali, LG propone il modello LG gram 14Z90RU. Questo notebook si distingue per il suo schermo IPS da 14 pollici con risoluzione di 1.920×1.200 pixel e un peso di soli 999 grammi.

Mantiene la caratteristica leggerezza della serie LG gram e ha un processore Intel Core i5-1334U, 16 GB di RAM LPDDR4X e 1 TB di SSD. La batteria da 72Wh promette una buona autonomia per l’utilizzo quotidiano.

Questo modello sarà disponibile per l’acquisto a partire da fine marzo, con un prezzo di lancio consigliato di 1.249,99 euro per la versione 14Z90RU-G.AA58D.

LG Gram Book 15U50T: caratteristiche e prezzo

Il modello LG gram Book 15U50T si posiziona come un’opzione entry-level, offrendo un display Full HD da 15,6 pollici con risoluzione di 1.920×1.080 pixel. Una delle sue peculiarità è la presenza di opzioni di archiviazione espandibili e di una webcam HD da 720p dotata di privacy shutter.

Anche questo modello è equipaggiato con un processore Intel Core i5-1334U e dispone di 16 GB di RAM. La batteria ha una capacità di 51Wh.

LG gram Book è già disponibile al prezzo consigliato di 769 euro.