Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da prendere su Amazon senza spendere troppo c’è oggi un’offerta da cogliere al volo. Il Dell Inspiron 15 3530, infatti, viene proposto al prezzo scontato di 479 euro, con anche la possibilità di pagare in 5 rate. Si tratta della scelta giusta per tutti gli utenti che puntano ad acquistare un portatile economico ma di ottima qualità.

Tra le specifiche del modello troviamo il processore Intel Core i5-1334U a 10 core che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. Il notebook viene venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Dell Inspiron 15 3530 – Intel Core i5-1334U – 16/512 GB

La scheda tecnica del Dell Inspiron 15 3530

La scheda tecnica del Dell Inspiron 15 3530 non ha punti deboli, in rapporto al suo posizionamento di mercato. Tra i portatili da meno di 500 euro, infatti, il modello di Dell ha tutto quello che serve per poter garantire prestazioni elevate, una buona autonomia e un comparto tecnico completo, il tutto con un prezzo accessibile.

Tra le specifiche tecniche del dispositivo c’è spazio per un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del notebook, invece, troviamo il processore Intel Core i5-1334U con CPU a 10 core, con 2 core Performance e 8 core Efficient, e 12 thread. C’è anche una GPU integrata. Si tratta di un ottimo chip per la fascia di prezzo, con la possibilità di garantire prestazioni adeguate e consumi ridotti.

Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e di 512 GB di SSD. C’è anche una batteria da 41 Wh. Il notebook di Dell è dotato di una tastiera full-size, con layout italiano e con il tastierino numerico laterale. Da segnalare anche una buona dotazione di porte con un lettore di schede SD, una porta USB-A 2.0, una USB-A 3.2 Gen 1, una USB-C 3.2 Gen 1 e una HDMI. C’è anche un jack audio. Il sistema operativo è Windows 11. Il laptop risulta particolarmente leggero (con un peso di 1,65 chilogrammi) e può, quindi, essere utilizzato facilmente in mobilità.

Dell Inspiron 15 3530, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Dell Inspiron 15 3530 con un prezzo scontato di 479 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è accessibile tramite il banner qui di sotto. Il notebook è venduto direttamente da Amazon.

