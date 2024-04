Fonte foto: SomYuZu / Shutterstock

Il tema della sicurezza informatica e digitale diventa sempre più d’attualità e rappresenta un argomento centrale sia per l’attività della Pubblica Amministrazione che per tante aziende private, che oggi non possono rinunciare a una presenza online costante e all’utilizzo di servizi digitali.

Con l’obiettivo di comprendere i rischi delle minacce cyber e individuare le strategie giuste per contrastarle, nasce l’evento Missione Cybersicurezza: Autodifesa Collettiva, in programma il prossimo 10 aprile, presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia, a Milano, a partire dalle 9:30.

Missione Cybersicurezza nasce dalla collaborazione tra Regione Lombardia e Newsmondo.it, testata generalista del Gruppo Editoriale Delta Pictures, ed è anche l’occasione per consolidare la partnership con Newsonline, la Business Unit all’interno di Italiaonline che gestisce in esclusiva la vendita degli spazi pubblicitari per Newsmondo.it.

Un punto di svolta per la resilienza digitale

L’evento in programma il 10 aprile non sarà una semplice conferenza sul tema della sicurezza digitale ma punta a diventare una tappa cruciale per istituzioni, imprese e pubblico per definire e rafforzare strategie collettive per una difesa efficace contro le minacce informatiche.

A Missione Cybersicurezza è prevista la partecipazione del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a cui faranno seguito esponenti della pubblica amministrazione e del settore privato che condivideranno le proprie esperienze, fornendo preziosi contributi sulle strategie adottate oggi (e da adottare in futuro) per la protezione dei dati e degli ecosistemi digitali.

A moderare l’evento ci saranno Alessandro Plateroti, direttore di Newsmondo.it, e Franco Ferraro, capo redattore di SkyTg24. Tra i relatori attesi all’evento milanese ci saranno esponenti provenienti da aziende di grande rilevanza come A2A, Accenture, Poste Italiane, Intesa San Paolo, IBM Italia, TIM Group, Telsy SpA, Leonardo SpA, Google, Immanence, Mashfrog e FPA-ForumPA.

“Come Newsmondo.it sentivamo da tempo la necessità di affrontare il tema della cybersicurezza – spiega Plateroti – In un mondo sempre più interconnesso, e anche per questo vulnerabile, è fondamentale sviluppare un dibattito approfondito e costruttivo sul tema”.

Ruggero Invernizzi , sottosegretario regionale con delega Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione, spiega che “L’obiettivo di questo evento è particolarmente ambizioso, poiché affronta tematiche cruciali come la digitalizzazione, la cybersicurezza e la gestione dei dati, che non possono prescindere dall’etica e dalla privacy. Vi aspetto a questo importante evento per confrontarci insieme su questi temi“.

Alessandro Fermi, assessore a Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, sottolinea la necessità di un’attenzione specifica all’AI, che “se da un lato potrebbe ampliare le maglie di rischio degli attacchi, dall’altro può diventare una preziosa alleata nell’affrontarli“.

Spazio anche a figure di rilievo come Bruno Frattasi, Direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione, e Padre Paolo Benanti, Presidente Commissione AI sull’informazione della Pontificia Università Gregoriana.

Ogni relatore avrà modo di fornire un contributo personalizzato, relativo al proprio campo e alla propria esperienza sul tema, in modo da garantire più punti di vista e fornire un quadro completo e approfondito sull’attuale stato della sicurezza digitale.

Come partecipare a Missione Cybersicurezza

Per partecipare a Missione Cybersicurezza è sufficiente riservare un posto gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Basta collegarsi alla piattaforma eventbrite e selezionare l’evento, per poi premere su Riserva un posto e inserire i dati richiesti in fase di registrazione. L’appuntamento, come detto, è programmato per il 10 aprile, a partire dalle 9:30, a Palazzo Lombardia, a Milano.