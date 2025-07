Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con l’avvicinarsi dei Prime Day di Amazon aumentano gli attacchi phishing tramite false email che si spacciano per il colosso dell’e-commerce. Come difendersi

Mancano ormai poche ore all’inizio dell’Amazon Prime Day e in molti stanno segnalando dei tentativi di truffa online pronti a sfruttare l’evento del colosso dell’e-commerce.

Stando alle dichiarazioni, infatti, stanno arrivando delle false email relative all’iscrizione o al rinnovo di Amazon Prime, pronte a ingannare gli utenti che, ingannati da prezzi vantaggiosi, cadono nella rete dei malintenzionati digitali, mettendo a rischio la privacy e il portafoglio.

Cosa sappiamo della nuova truffa di Amazon Prime

Come appena detto, la truffa si basa su false email che annunciano un presunto rinnovo dell’abbonamento Amazon Prime a “prezzi sorprendenti“. Per rendere ancora più convincente il messaggio, i truffatori aggiungono a queste email delle informazioni personali che, molto probabilmente, hanno ottenuto da altre fonti (come magari dei precedenti data breach), nel tentativo di attirare gli utenti in trappola e indurli a cliccare sul classico pulsante che li reindirizza su pagine fake abilmente create sul modello di quelle di Amazon.

Una volta su queste pagine, vengono chieste credenziali di accesso e, in alcuni casi, le informazioni bancarie; una volta ottenute i malintenzionati digitali hanno accesso all’account Amazon degli utenti (e anche ad altri account se utilizzano gli stessi dati) con la possibilità di effettuare ordini e sottrarre denaro alle persone.

Con l’avvicinarsi del Prime Day, con gli utenti di tutto il mondo che attendono con ansia gli sconti su migliaia di prodotti sull’e-commerce, attacchi phishing come questo diventano sempre più comuni ed è proprio in questi momenti che non bisogna farsi prendere dall’entusiasmo e prestare ancora più attenzione ai propri dati personali.

Come riconoscere e come difendersi dalle truffe

Truffe del genere, soprattutto in concomitanza di eventi come i Prime Day, sono ormai all’ordine del giorno e sfruttano strategie sempre più elaborate per far cadere in trappola anche gli utenti più accorti. Difendersi da questa minaccia, però, è possibile e quello che serve sono essenzialmente consapevolezza e buone pratiche di sicurezza informatica.

La prima cosa da fare è non cliccare mai su alcun link incluso in queste email sospette. Anche se l’email sembra autentica, è sempre meglio diffidare e Amazon stessa raccomanda di ignorare completamente il messaggio.

Successivamente, è opportuno verificare sempre tramite canali ufficiali, entrando nel proprio account Amazon (digitando l’URL del sito sul proprio browser o dall’app ufficiale, naturalmente) e verificando tutte le informazioni del caso su eventuali rinnovi e iscrizioni Prime e offerte in corso.

Altro sistema per essere certi che un messaggio provenga effettivamente da Amazon, passa attraverso il Centro messaggi, presente all’interno della sezione Il mio account sul sito o sull’app ufficiale, dove sono contenuti tutti i messaggi autentici inviati da Amazon.

Utile come al solito attivare l’autenticazione a due fattori (2FA), così da avere un ulteriore livello di sicurezza per il proprio account.

Infine, quando si riceve una mail truffa, è sempre fondamentale segnalarla ad Amazon, scrivendo all’indirizzo amazon.it/reportascam.