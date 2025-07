Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Di recente è stata scoperta una fitta rete di applicazioni malevole destinate ai dispositivi Android. Tutto è iniziato con un malware denominato IconAds che si è insinuato all’interno di 352 applicazioni disponibili sul Google Play Store, ingannando moltissimi utenti in tutto il mondo e bombardandoli con pubblicità invadenti e fraudolente.

Questa truffa su larga scala ha generato più di 1,2 miliardi di richieste pubblicitarie al giorno, confermando chiaramente il trend di crescita delle minacce digitali che sta mettendo a dura prova il settore della sicurezza informatica.

Cos’è IconAds e perché è pericoloso

A differenza di malware più aggressivi che mirano al furto di dati o denaro, IconAds è un adware, un software indesiderato sviluppato per mostrare annunci pubblicitari, spesso molto invasivi che rimandano a siti web pericolosi legati a varie tipologie di truffe.

Ciò che rende IconAds particolarmente insidioso è la sua capacità di nascondere la propria icona dopo l’installazione, rendendosi di fatto invisibile all’interno del dispositivo, lavorando in background.

Questa strategia rende molto più complessa l’individuazione e la disinstallazione dell’app malevola, soprattutto per gli utenti meno esperti.

Di recente Google ha confermato di aver rimosso tutte le app infette dal Play Store, tuttavia per chi ha già scaricato e installato uno di questi software il problema resta e l’unica cosa da fare è procedere con la rimozione manuale delle app dal proprio dispositivo.

La risposta di Google alla crescita degli adware

IconAds, è solo l’ultima minaccia in ordine di tempo che dimostra chiaramente la pericolosità degli adware e una diffusione ormai incontrollata. Un problema serio che sta preoccupando i possessori di uno smartphone o di un tablet Android in tutto il mondo che, di punto in bianco, possono ritrovarsi sommersi da annunci pubblicitari invasivi.

Di fronte a queste minacce informatiche in continua evoluzione, Google sta intensificando i suoi sforzi per garantire la sicurezza dei suoi utenti e migliorare la user expericen dei propri dispositivi. Il colosso di Mountain View, infatti, è al lavoro per implementare funzioni anti-truffa integrate all’interno dei suoi telefoni attiva sin dalla prima configurazione di Android.

Tuttavia, è bene ricordare che la battaglia contro gli adware (e contro le varie truffe digitali in generale) è un argomento estremamente complesso e richiede un impegno costante sia da parte delle aziende tecnologiche, che devono implementare sistemi di sicurezza più efficaci, e sia da parte degli utenti, che devono utilizzare consapevolmente i propri dispositivi e, al contempo, avere ben chiari in mente i rischi che si possono incontrare in rete.

Per questo motivo è cruciale scaricare applicazioni solo da fonti affidabili come il Google Play Store, cercando se possibile di evitare store alternativi o app da fonti di dubbia provenienza.

Altrettando importante anche prestare attenzione ai permessi richiesti dai software e controllare di frequente le autorizzazioni concesse.