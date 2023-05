Scoperta una nuova specie: sembra uscita da "Il Signore degli Anelli"

Il Natural History Museum di Londra ha annunciato la scoperta di una nuova specie. Si tratta di un nuovo genere di farfalla con una caratteristica molto particolare: sulle sue ali arancioni si stagliano delle macchie scure che somigliano a inquietanti occhi. Non è un caso che gli scienziati abbiano pensato subito a uno dei cattivi più famosi del cinema: la farfalla ha preso il nome di Saurona in omaggio al famigerato occhio di Sauron che tutto vede nella Terra di Mezzo, personaggio dell’epopea fantasy Il Signore degli Anelli di JRR Tolkien.

Scoperto un nuovo genere di farfalla

Come riporta lo studio pubblicato nell’ultimo numero della rivista Systematic Entomology, un team internazionale di scienziati ha identificato nove nuovi generi di farfalla. In particolare uno di questi fa parte degli Eupticiina, "uno dei gruppi di farfalle più complessi" come ha spiegato Blanca Huertas, curatrice senior della sezione dedicata a questi insetti all’interno del Natural History Museum di Londra.

"Queste farfalle sono ampiamente distribuite nelle pianure tropicali delle Americhe, ma nonostante la loro abbondanza non sono state ben studiate – ha detto la studiosa -. Storicamente gli Eupticiina sono stati trascurati perché tendono ad essere piccoli, marroni e condividono un aspetto simile".

Riuscire a distinguere le diverse specie all’interno di questo gruppo rappresenta un’ardua sfida per gli scienziati, dal momento che i soli tratti fisici non bastano, vista la somiglianza tra un insetto e l’altro. Per aggirare questo problema, dunque, si sono serviti del sequenziamento genetico ed è proprio grazie a questo che sono riusciti a identificare un nuovo genere di farfalle, al quale è stato dato un nome molto particolare.

Saurona, la farfalla che si ispira a "Il Signore degli Anelli"

Gli appassionati di Tolkien staranno già drizzando le antenne. La scoperta del nuovo genere di farfalle è di per sé entusiasmante, ma lo è diventata ancor di più proprio per via del nome particolare che il team di scienziati ha scelto per definirlo. Gli insetti in questione sono stati chiamati Saurona, nome che si ispira volutamente a Sauron, il malefico personaggio de Il Signore degli Anelli protagonista dell’epopea fantasy e successivamente dell’omonima saga cinematografica.

Nei celebri romanzi Sauron viene descritto come un occhio disincarnato e onniveggente: "L’occhio era bordato di fuoco, ma era esso stesso vitreo, giallo come quello di un gatto, vigile e intento, e la fessura nera della sua pupilla aperta su un pozzo, una finestra sul nulla". E le inquietanti macchie presenti sulla parte inferiore delle ali di queste farfalle – Saurona triangula e Saurona aurigera – ne ricalcano in parte proprio queste caratteristiche.

Dare nomi celebri alle nuove specie – da quelli di personaggi di fantasia a quelli di celebrità realmente esistite – è una pratica già nota agli scienziati e nasce con uno scopo ben preciso. "Dare a queste farfalle un nome insolito aiuta ad attirare l’attenzione su questo gruppo sottovalutato" ha spiegato la dottoressa Huertas, e nel caso delle farfalle è strettamente necessario. Le popolazioni di farfalle di tutto il mondo sono minacciate dagli effetti del cambiamento climatico e dalla perdita del loro habitat, perciò occorre assolutamente che non vengano dimenticate ma che, al contrario, i riflettori restino puntati su di esse.