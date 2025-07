Fonte foto: JHVEPhoto / Shutterstock.com

I wearable, o dispositivi indossabili, sono tecnologie progettate per essere portate direttamente sul corpo, integrandosi con la vita quotidiana in modo pratico e più o meno discreto. Grazie a elementi digitali come notifiche, fotocamere o realtà aumentata, questi strumenti raccolgono, elaborano e trasmettono dati, offrendo funzionalità che spaziano dal monitoraggio della salute al supporto nelle attività quotidiane, fino all’interazione con il mondo digitale. Gli occhiali smart sono probabilmente tra i wearable più conosciuti, ma non sono i soli: anche gli anelli intelligenti stanno emergendo sempre di più, e alcuni esperti del settore suggeriscono che questa novità dovrebbe venire sviluppata al più presto (anche) da Apple.

Occhiali, orologi, anelli: le differenze tra i wearable

Apple, come noto, ha investito molto sul visore per la realtà aumentata, Apple Vision Pro, che però non ha venduto quanto l’azienda di Cupertino avrebbe sperato. Nonostante il ridotto successo commerciale, Apple continua a puntare su nuovi dispositivi che sfruttano la realtà virtuale e la realtà aumentata.

Il colosso tech sarebbe infatti già al lavoro su diversi modelli innovativi, tra cui sette tipologie di visori VR/AR, un paio di occhiali smart senza display e un paio di occhiali per la realtà aumentata con display a colori trasparente integrato e con IA.

A questa gamma potrebbe aggiungersi in futuro anhche un Apple Ring? A oggi non ci sono conferme in merito a questo possibile sviluppo, tutt’altro; ma l’analista Mark Gurman su Bloomberg ha recentemente suggerito che un anello intelligente sviluppato da Apple potrebbe attirare nuovi utenti e aiutare l’azienda a rilanciare visori e occhiali smart.

Come potrebbero funzionare gli anelli smart di Apple

Più piccoli e spesso più comodi da indossare rispetto agli orologi o agli occhiali smart, gli anelli smart offrono funzionalità simili legate al monitoraggio della salute, come la rilevazione del sonno, della temperatura corporea o della frequenza cardiaca.

Naturalmente, a differenza di altri wearable più grandi, non hanno uno schermo, e proprio per questo adottano generalmente modalità d’interazione diverse, più minimali, che puntano sulla discrezione e sull’efficienza.

Gli anelli intelligenti di Apple potrebbero essere indossati con maggiore piacere e comfort da chi trova scomodo il cinturino dello smartwatch, ad esempio, o anche da chi non riesce a dormire indossando l’orologio o da chi non ama ricevere troppe notifiche, come tipicamente accade con altri dispositivi wearable.

Soprattutto, secondo Gurman, gli anelli intelligenti sviluppati da Apple potrebbero essere abbinati ai Vision Pro o agli occhiali AR, migliorandone l’esperienza d’uso: il dispositivo sul dito potrebbe infatti tracciare i movimenti delle mani con precisione, anche quando queste non sono nel campo visivo.

Apple sta davvero sviluppando degli anelli smart?

Sebbene l’idea suggerita da Gurman abbia affascinato diversi utenti, a oggi non ci sono conferme del fatto che Apple stia effettivamente lavorando su un Apple Ring. L’azienda di Cupertino aveva valutato l’idea in passato, ma l’aveva in seguito accantonata temendo di far concorrenza al proprio Apple Watch e di ridurne le vendite.

Ci sono stati altri rumor e brevetti negli ultimi anni, ma non sono mai stati seguiti da uno sviluppo attivo né da un progetto ufficiale. Per adesso non esiste un Apple Ring in sviluppo, insomma, ma non è escluso che Apple stia osservando l’evoluzione del settore e possa in futuro riprendere ufficialmente in mano il progetto.