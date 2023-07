Soundbar LG in offerta: prezzo e sconto imperdibili

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: LG

Trasformare il proprio salotto in un cinema spendendo poco. Può sembrare un’impresa titanica, ma oramai i prezzi degli smart TV top di gamma e dei sistemi audio è sceso notevolmente. Per un’ottima soundbar non bisogna spendere delle cifre astronomiche, ma basta approfittare delle offerte quotidiane che troviamo sui vari siti di e-commerce. Come quella che troviamo oggi su Amazon per la LG S75Q, un sistema audio veramente top di gamma disponibile con uno sconto top del 52%.

Il prodotto presenta ottime caratteristiche: una potenza totale da 380W, un subwoofer wireless a supporto, supporto alle tecnologie Dolby Atmos, DTS:X eAI Sound Pro. Grazie allo sconto disponibile oggi riesci a risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino e approfitti di una delle migliori promo presenti su Amazon.

LG S75Q Soundbar TV: caratteristiche tecniche e vantaggi

Questa soundbar consente di ascoltare film e serie TV con la miglior qualità possibile, grazie ai suoi 3.1.2 canali e 380W di potenza totale. Inoltre, è presente anche un subwoofer wireless, il che assicura un’esperienza audio surround più coinvolgente. In aggiunta troviamo il supporto alle tecnologie DOLBY ATMOS e DTS:X, che ti immergono nel suono per regalarti un’esperienza audio ancora più realistica.

Non manca la tanto discussa intelligenza artificiale, sotto forma di AI SOUND PRO. Come funziona? La soundbar analizza ciò che stai guardando in modo da adattare la resa sonora enfatizzando voci e musica in base a ciò che stai guardando. Ed eccoci a un altro tema molto in voga: questo accessorio è eco-sostenibile, grazie a un imballo totalmente riciclabile, la certificazione Energy Star ed è stata realizzata in parte con materiali di riciclo.

LG S75Q Soundbar TV: prezzo e offerte in corso

Presentato il comparto tecnologico di questa avanzata soundbar firmata LG, veniamo al prezzo e all’offerta. Se il prezzo di partenza è di 549.00 euro, su Amazon è in corso una promozione davvero imperdibile: 265.80 euro. In pratica, il costo è stato più che dimezzato, dato che parliamo di uno sconto incredibile del 52%. C’è anche la possibilità di dilazionare il prezzo utilizzando il servizio di Cofidis, attivabile in fase di check-out.

