LG, la soundbar top costa pochissimo: è l'offerta del giorno su Amazon

I cinefili lo sanno benissimo. La qualità delle immagini (e, quindi, dello schermo del TV) è fondamentale per godere al meglio dei propri film preferiti, ma per godere a pieno della migliore esperienza è necessario che siano accompagnate da un sonoro di livello cinematografico, o quasi.

Ed è a questo punto che prodotti come la LG SQC2 entrano in gioco. La soundbar del produttore sudcoreano permette infatti di vivere un’esperienza di ascolto immersiva e avvolgente, indipendentemente dal programma che si sta guardando. L’audio cristallino e i bassi profondi e ben calibrati (tutto merito del subwoofer wireless che puoi posizionare ovunque vuoi nel tuo salotto) la rendono perfetta anche per ascoltare un po’ di musica nei momenti di relax.

Soundbar LG a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

La promozione di oggi sulla soundbar del produttore sudcoreano difficilmente poteva essere più conveniente. Non solo lo sconto garantito da Amazon fa crollare il prezzo al livello più basso del web (non la troverai a un prezzo migliore da nessun’altra parte), ma puoi anche pagarlo a rate senza alcuna spesa aggiuntiva (non ci sono interessi né spese per la pratica istruttoria).

La LG SQC2 è disponibile con uno sconto del 50%: comprandola adesso la paghi 99 euro anziché 198,00 euro. I conti sono piuttosto semplici: ora ti costa 100 euro in meno (99 euro, a voler essere precisi) rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate a tasso zero. Optando per questo metodo di pagamento la soundbar LG DQC2 costa 19,80 euro al mese per cinque mesi.

LG SQC2 caratteristiche tecnica: scheda tecnica e funzionalità

Caratterizzata da dimensioni compatte e da un design ricercato ed elegante, la soundbar LG SQC2 è la scelta perfetta se l’audio del TV non ti basta e desideri un sonoro più potente e raffinato. Il sistema audio con subwoofer wireless è in grado di sviluppare una potenza totale di 300 Watt: più che sufficienti per vivere un’esperienza d’ascolto che ha poco da invidiare a quella cinematografica.

La tecnologia Adaptive Sound Control analizza il flusso audio in tempo reale e adatta le impostazioni al programma che stai gurdando. Se, ad esempio, percepisce un dialogo tra due o più protagonisti del film o serie TV che stai guardando, ottimizza l’audio per garantirti una comprensione cristallina delle parole. Se, invece, capta una scena d’azione, aumenta i bassi per farti entrare nel vivo dell’azione.

Il sistema LG Auto Sound Engine ottimizza l’audio a qualsiasi volume, bilanciando sempre le frequenze per un suono perfetto e uniforme, a prescindere dal livello del volume.

Sul fronte della connettività, poi, la soundbar LG in offerta su Amazon non ti pone limiti di alcun genere. Gli ingressi ottico, portable IN e USB ti permettono di collegare un’ampissima varietà di dispositivi (non solo TV, ma anche proiettori, lettori MP3 e molto altro), mentre la connessione Bluetooth è perfetta per sincronizzare la soundbar in offerta su Amazon con il tuo smartphone e tablet e ascoltare così le tue playlist salvate su Amazon Prime Music o altri servizi di streaming musicale.

