Amazon, questa è la soundbar da comprare oggi: costa la metà

Se c’è un accessorio per lo smart TV che negli ultimi anni sta prendendo sempre più spazio nelle abitazioni degli italiani e delle italiane, è sicuramente la soundbar. E il motivo è molto semplice: se da un lato i televisori sono sempre più tecnologici e smart, dall’altro lato la qualità audio non ha fatto gli stessi progressi. In molti casi il suono è di bassa qualità e bisogna fare affidamento a un dispositivo esterno: la soundbar appunto.

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare una soundbar compatibile con il tuo televisore, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, trovi la soundbar LG SQC2 in promo con uno sconto di ben il 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico di questo 2025. La paghi praticamente la metà e la paghi anche poco rispetto al suo reale valore. Infatti, parliamo di un dispositivo con una potenza complessiva fino a 300 W e composto da un altoparlante centrale e da un subwoofer wireless. Compatibile con qualsiasi televisore, è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi.

Soundbar LG SQC2: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon trovi la soundbar LG SQC2 in offerta con uno sconto del 44% e la paghi solamente 109,90 euro. Per questo ottimo accessorio per il tuo TV si tratta del minimo storico in questo 2025 e hai anche la possibilità di pagarla a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai a disposizione un mese di tempo, sufficiente per testarla fino in fondo.

Soundbar LG SQC2: le caratteristiche tecniche

La soundbar con subwoofer LG oggetto di questa offerta è il connubio perfetto per ottenere un audio potente e avvolgente, dagli alti cristallini e i bassi profondi, proprio come fossi al cinema. La soundbar SQC2 con una potenza di 300 Watt lavora di concerto con il subwoofer che fa da contraltare, così potrai gustarti appieno film, serie tv, eventi sportivi, concerti e tutti i tuoi contenuti preferiti. La tecnologia Adaptive Sound Control è in grado di analizzare il suono in tempo reale, in questo modo il sonoro emesso sarà sempre basato sulla scena del momento: che si tratti di sequenze di azione, dialoghi, monologhi, concerti rock, effetti da stadio. Troviamo anche la funzionalità Auto Sound Engine, una esclusiva LG, che ottimizza l’audio con qualsiasi livello di volume, ottenendo così sempre il bilanciamento perfetto.

La soundbar LG, oltre ad avere dimensioni compatte e a occupare pochissimo spazio, così come il subwoofer, prevede anche una connettività versatile grazie all’ingresso ottico, all’ingresso AUX con jack da 3,5mm e alla porta USB. Ma anche in modalità wireless, sfruttando il Bluetooth integrato. Deciderai tu come collegare i dispositivi in entrata.

