La soundbar LG SQC2 è in offerta su Amazon: con la promo in corso è possibile sfruttare uno sconto del 45% andando ad acquistare il modello con il nuovo prezzo minimo storico

È il momento giusto per acquistare una nuova soundbar con un rapporto qualità/prezzo davvero straordinario. L’offerta del giorno riguarda la LG SQC2, uno dei modelli più interessanti di questo segmento di mercato. Sfruttando la promo in corso su Amazon, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato.

Con quest’offerta, quindi, la soundbar LG SQC2 è ora disponibile al prezzo scontato di 109 euro, nella versione venduta direttamente da Amazon. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questo modello, molto apprezzato anche dagli utenti, come confermano le tante recensioni positive ottenute sullo store.

Da segnalare anche la possibilità di effettuare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per tutti gli utenti abilitati agli acquisti rateizzati su Amazon. L’offerta in corso è valida per un breve periodo di tempo ed è disponibile tramite il banner qui di sotto. Consegna e reso (entro 30 giorni) sono gratis.

LG SQC2: la scheda tecnica

La soundbar LG SQC2 è uno dei prodotti più interessanti della sua categoria. Si tratta di un modello ideale da abbinare a Smart TV a partire da 43 pollici e in grado di offrire un audio molto potente, con la possibilità di arrivare a 300 W su 2.1 canali. C’è anche il subwoofer wireless che rappresenta un motivo in più per scegliere questo prodotto. Da segnalare anche la possibilità di collegamento allo smartphone o a qualsiasi altro dispositivo, tramite Bluetooth, oltre che il supporto per la riproduzione tramite USB.

La LG SQC2 include il supporto alla tecnologia Adaptive Sound Control, che analizza il suono in tempo reale per regolare automaticamente l’audio in base al contesto, e include il sistema Auto Sound Engine per ottimizzare le frequenze in base al livello di audio scelto e massimizzare la qualità. Il dispositivo può contare anche su un’elegante colorazione nera che rende la soundbar adatta a tutti i contesti di utilizzo.

LG SQC2: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è possibile sfruttare uno sconto del 45% sulla LG SQC2. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare la soundbar che viene ora proposta con un prezzo ridotto fino a 109 euro. Il modello, venduto direttamente da Amazon, con consegna e reso gratis, può essere acquistato anche optando per il pagamento in 5 rate. In questo momento, la soundbar LG rappresenta un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un prodotto di questo tipo con un rapporto qualità/prezzo al top.

