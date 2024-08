Samsung, la soundbar top a un prezzo stracciato: sconto incredibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Se sei un grande appassionato di film e serie TV e vuoi ascoltarli come se fossi al cinema, oggi è il tuo giorno fortunato. Il motivo è molto semplice: su Amazon trovi la soundbar Samsung HW-B750D uscita sul mercato da pochissimi mesi in offerta con uno sconto eccezionale del 44%. Non ci vuole molto per capire che la si paga quasi la metà e il risparmio netto sfiora i 180 euro. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di una delle migliori offerte di tutta la giornata. Trovare di meglio a questo prezzo è davvero complicato.

Per capire la bontà della promo basta vedere cosa ci offre questo accessorio per il televisore. È composto da una cassa centrale e da un subwoofer wireless che assicura bassi profondi con qualsiasi tipologia di contenuto. Grazie ai 6 speaker all’audio a 5.1 canali ti sembrerà di essere veramente al cinema e con un suono che ti avvolge completamente. La funzione Adaptive Sound ottimizza il suono scena per scena in base alla tipologia di contenuto, in modo da distinguere le voci e i suoni. Una promo speciale da non farsi scappare.

Soundbar Samsung in offerta su Amazon: prezzo e sconto

A un prezzo così non la si è mai vista. Da oggi trovi la soundbar Samsung HW-B750D a un prezzo di 221,99 euro grazie allo sconto del 44% disponibile su Amazon. Si tratta del minimo storico e di un prezzo più basso del Prime Day. Per un dispositivo uscito quest’anno è una promo da non farsi sfuggire per nessun motivo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il risparmio netto supera i 170 euro.

La disponibilità è immediata e acquistandola oggi la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai i soliti quattordici giorni di tempo.

Soundbar Samsung: le caratteristiche tecniche

La soundbar offre un suono surround 3D e integra tecnologie come la Dolby Digital 5.1 e DTS Virtual:X, per un audio multidimensionale, come se fossi in un multisala. Bassi profondi grazie alla modalità Bass Boost. Inoltre, i bassi saranno ancora più amplificati grazie al subwoofer wireless in abbinamento. Il suono è reso avvolgente grazie agli altoparlanti laterali integrati, ma anche grazie alla presenza di più canali audio, con più livelli sonori in diverse direzioni.

Puoi adeguare il suono in base a cosa stai vedendo, grazie alla funzione Adaptive Sound, ideale anche per esaltare i dialoghi durante la visione di un film o di una serie tv. Se vuoi dialoghi ancora più chiari, puoi impostare la modalità Voice Enhance. Ma non solo tv: puoi collegare questo impianto audio firmato Samsung a tutti i dispositivi che vuoi grazie al wireless integrato, fino a 2 contemporaneamente. Non manca poi la possibilità di collegare i dispositivi tramite un cavo HDMI. La modalità notturna comprime i bassi per ridurre i decibel e non disturbare gli altri. La Modalità gioco, infine, è utile per i gamer che vogliono vivere al massimo l’esperienza sonora del videogame a cui stanno giocando.

