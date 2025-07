Fonte foto: Samsung

Le offerte dell’Amazon Prime Day 2025 garantiscono l’accesso a diversi prodotti in forte sconto: una delle opzioni più interessanti riguarda la Samsung Soundbar HW-B530/ZF con subwoofer, 2.1 canali e 360 W di potenza in uscita.

Il modello in questione registra oggi un netto calo di prezzo ed è ora disponibile al nuovo minimo storico. Grazie alla promo del Prime Day, infatti, è ora possibile acquistare la soundbar di Samsung con un prezzo ridotto a 119 euro.

Il prodotto in questione è venduto e spedito direttamente da Amazon. Si tratta dell’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una soundbar di qualità, adatta a vari contesti di utilizzo, e con un prezzo accessibile.

L'offerta è disponibile esclusivamente per gli utenti Prime e terminerà il prossimo 11 luglio.

La scheda tecnica della Samsung Soundbar HW-B530/ZF

La Samsung Soundbar HW-B530/ZF con subwoofer è una delle opzioni più interessanti per gli utenti alla ricerca di una nuova soundbar da poco più di 100 euro. Dotata di un audio a 2.1 canali e di una potenza massima di uscita pari a 360 W, questo modello offre un comparto tecnico molto interessante con il supporto a Dolby Audio e DTS Virtual:X.

La soundbar, inoltre, è in grado di analizzare le sorgenti audio e ottimizzare il suono in base al tipo di contenuto riprodotto, andando, ad esempio, a mettere in risalto i dialoghi durante un film, ricorrendo alla funzione Voice Enhancement.

C’è anche una modalità "gioco" che permette di esaltare gli effetti sonori dei videogiochi. Da segnalare, inoltre, che la Samsung Soundbar HW-B530/ZF può collegarsi al TV tramite Bluetooth, eliminando la necessità di ricorrere a un collegamento cablato, e può essere abbinata, sempre via Bluetooth, a due dispositivi mobili in contemporanea.

La promozione del Prime Day è l’occasione giusta per acquistare la Samsung Soundbar HW-B530/ZF. Il modello in questione, infatti, è ora disponibile in sconto con un prezzo che si riduce fino a 119 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per la soundbar, venduta direttamente da Amazon, con consegna gratuita e con possibilità di reso gratuito entro 14 giorni dalla consegna. Per accedere alla promo c’è tempo fino al prossimo 11 luglio (ma le unità disponibili potrebbero terminare prima). L’offerta in corso per il Prime Day è accessibile tramite il banner seguente.

