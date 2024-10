Samsung, prezzo crollato per la soundabr top di gamma: è da comprare subito

Fonte foto: Samsung

Un’offerta shock per un prodotto esclusivo e premium con pochi eguali sul mercato. Parliamo della soundbar SamsungHW-Q930D dotata di ben quattro casse per un totale di 17 altoparlanti per una qualità audio surround in stile cinema. Oltre alla cassa centrale, trovi nella confezione anche un subwoofer wireless per bassi profondi e altre due casse da posizionare nella stanza per un suono immersivo che arriva da tutte le parti, tanto da sprigionare un audio a 9.1.4 canali. Inoltre, grazie alle modalità di ascolto sviluppate da Samsung, puoi adattare il suono alla tipologia di contenuto che stai guardando.

Tornando all’offerta, questa soundbar premium è disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 45% e risparmi più di 450 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche della migliore offerta di tutto il web per un prodotto con queste caratteristiche. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile, la promo potrebbe terminare molto presto.

Soundbar Samsung in offerta: prezzo e sconto

Da oggi trovi la soundbar Samsung HW-Q930D in promo con uno sconto speciale del 45% che fa scendere il prezzo a 544,99 euro, con un risparmio netto che supera i 450 euro. Si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce e risparmi più di 450 euro. Il prezzo è sicuramente elevato, ma acquisti una soundbar veramente eccezionale che riproduce un suono da cinema. Hai anche la possibilità di pagarla a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Soundar Samsung HW-Q930D: le caratteristiche tecniche

Ecco alcune delle principali caratteristiche tecniche della soundbar Samsung in offerta su Amazon. Il sistema sonoro consente di godere di una esperienza audio 3D, pienamente sincronizzata con il televisore grazie alla tecnologia Q-Symphony e un audio basato sull’AI che lo rende ancora più ottimizzato. Spicca però su tutte la funzione SpaceFit Sound Pro. In cosa consiste? La soundbar analizza le condizioni dell’ambiente in cui si trova, per adattare il suono allo spazio.

Ma non è finita. La funzione Adaptive Sound ottimizza a sua volta in maniera automatica il suono, distinguendo in maniera nitida i dialoghi e gli effetti sonori in base al contenuto e al volume. La soundbar principale è coadiuvata da altoparlanti posteriori wireless, per un suono avvolgente. La soundbar è integrata con Google Chromecast, per riprodurre in streaming i tuoi contenuti audio preferiti. Ma è anche possibile fruire di contenuti streaming utilizzando AirPlay.

