Samsung, la soundbar top di gamma a metà prezzo: risparmi centinaia di euro

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Samsung

Se stavate aspettando l’offerta giusta per acquistare una soundbar da collegare al vostro televisore, questa è quella che fa per voi. Questa nuova settimana di ottobre si apre nel migliore dei modi con la soundbar top di gamma Samsung HW-Q800D/ZF Serie Q in promo con uno sconto speciale del 50% che te la fa pagare esattamente la metà e scendere il prezzo al minimo storico. Un’occasione unica e da non farsi scappare: parliamo di una delle migliori soundbar sul mercato dotata di una cassa centrale con più di 10 altoparlanti e di un subwoofer wireless che garantisce dei bassi profondi.

Ti sembrerà di essere nella sala di un cinema grazie a un audio immersivo e profondo che arriva da ogni direzione. La stanza si riempie con un suono di altissima qualità grazie all’audio a 5.1.2 canali. La soundbar è compatibile con qualsiasi smart TV e si collega al televisore tramite la porta HDMI eARC. Supporta anche gli assistenti vocali per controllare dal divano i dispositivi smart presenti in casa. Una soundbar completa e che di certo non ti deluderà.

Samsung Soundbar HW-Q800D/ZF Serie Q

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Soundbar Samsung HW-Q800D: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione irripetibile per la soundbar Samsung HW-Q800D. Da oggi è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di 399,99 euro grazie allo sconto del 50% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio è esagerato: ben 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. La soundbar è già disponibile per essere spedita e la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai i classici 14 giorni di tempo.

Samsung Soundbar HW-Q800D/ZF Serie Q

Soundbar Samsung HW-Q800D: le caratteristiche tecniche

Grazie all’audio Dolby Atmos, potrete vivere un’esperienza audio 3D di ultima generazione. Potenza garantita da ben 11 speaker. Dotata della funzione SpaceFit Sound Pro, evoluzione della tecnologia SpaceFit Sound: la soundbar è in grado di analizzare le condizioni dell’ambiente per adattare il suono allo spazio esterno, così la resa sarà eccellente in qualsiasi camera deciderai di installarla.

Ma la vera killer application è la funzione Q-Symphony, la quale genera un’ottima armonia tra la soundbar e il tuo televisore, sincronizzando il suono alla perfezione. Doveroso però citare anche la funzione Adaptive Sound, la quale appunto adatta l’audio in base al tipo di contenuto che stai guardando. Per un’esperienza ancora più realistica e coinvolgente. Tante opzioni di collegamento a dispositivi esterni: tramite porta HDMI (con ARC), ingresso ottico, porta USB oppure connessione wireless Bluetooth.

Grazie a questa soundbar, i gamer potranno vivere un’esperienza ancora più esaltante e coinvolgente grazie alla modalità Game Pro, che migliora notevolmente la resa sonora tramite audio 3D.

Samsung Soundbar HW-Q800D/ZF Serie Q