Soundbar Samsung, a questo prezzo è un affare: costa meno della metà

Fonte foto: Samsung

Avere la stessa qualità (audio e visiva) del cinema comodamente a casa è un desiderio di tanti, tra le innumerevoli serie tv delle piattaforme streaming e film in prima visione disponibili e accessibili facilmente. Tuttavia, bisogna attrezzarsi bene per godere al massimo della fruizione, soprattutto audio. Se siete alla ricerca di un dispositivo per il vostro TV che vi offra tutto questo, oggi troviamo in offerta la soundbar Samsung HW-B430/ZF, un modello molto interessante e che assicura un suono top.

Come vedremo più in avanti, questa Soundbar della multinazionale sudcoreana porta in dote molte caratteristiche tecniche interessanti, che garantiscono un suono di ottima qualità oltre che avvolgente. Qualche esempio? Il subwoofer, che garantisce un suono potente dai bassi profondi; la configurazione canali audio surround 2.1 e una potenza di 270W; un avvolgente effetto surround; un suono ottimizzato in base alla tipologia di contenuto. Ma a rubare la scena è il prezzo: oggi la troviamo con uno sconto del 52% che ce la fa pagare meno della metà.

Samsung Soundbar HW-B430/ZF

Samsung Soundbar HW-B430/ZF: le caratteristiche tecniche interessanti

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche della soundbar Samsung HW-B430/ZF. Partiamo da due funzioni davvero interessanti: la modalità notte per ridurre i bassi ed evitare rumori troppo forti nelle ore notturne, al fine di non infastidire altre persone presenti in casa; la Modalità Voice Enhancement per sentire i dialoghi in modo chiaro ed evidente. Ottimo anche il suono direzionale della soundbar, che offre un sound equilibrato da un’estremità all’altra della stanza nella quale è collocata.

Questa soundbar di casa Samsung è ideale anche per quanti giocano: infatti, la tecnologia Dolby Atmos crea un’esperienza di gioco dagli effetti sonori eccezionali, che rende così il gaming più coinvolgente. Se invece si è interessati solo alla visione cinematografica e si cerca l’esperienza di un multisala, la soundbar include la funzione Home Cinema, per rivivere le emozioni del grande schermo.

Per quanti sono invece preoccupati dello spazio occupato, partiamo col dire che è possibile montarlo a parete, una opzione salva-spazio che rende ancora più avvolgente l’audio, oltre che dare un tocco di stile alla stanza. Se invece si preferisce il classico posizionamento sotto la Tv, possiamo tranquillizzare dicendo che le dimensioni sono veramente ridotte.

Samsung Soundbar HW-B430/ZF: prezzo e offerte in corso

Detto delle caratteristiche tecniche, parliamo dall’offerta disponibile per questa soundbar Samsung. Infatti, l’offerta prevede uno sconto del 52% che fa scendere il prezzo a 109,99€. Un prezzo imperdibile, quindi, visto che difficilmente sul mercato si può trovare un prodotto dalle stesse caratteristiche e per di più offerto da un’azienda leader del settore.

Ma le buone notizie non finiscono qui: è possibile pagare il prodotto anche in comode rate, attivando al momento del check-out la finanziaria Cofidis, per di più a zero interessi. Il tutto, senza contare i vantaggi offerti dall’abbonamento Prime in termini di rapidità di spedizione. Cosa volere di più? Trasforma la tua casa in un cinema grazie a questa soundbar Samsung.

Samsung Soundbar HW-B430/ZF