Su Amazon è possibile acquistare un'ottima Soundbar di Samsung: il modello viene proposto in offerta con un prezzo ridotto del 40% diventando un vero best buy

È il momento giusto per acquistare una nuova soundbar. Con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare sulla Samsung Soundbar HW-C400/ZF, modello appartenente alla Serie C della gamma del costruttore coreano.

Grazie alla promo disponibile sullo store, la soundbar è ora acquistabile con uno sconto del 40%. Si tratta dell’occasione giusta per ridurre la spesa per l’acquisto di un nuovo prodotto di questo tipo. In questo modo, la Soundbar HW-C400/ZF è disponibile al prezzo scontato di 89 euro.

Il modello è venduto e spedito da Amazon.

Samsung Soundbar HW-C400/ZF: la scheda tecnica

La Samsung Soundbar HW-C400/ZF rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova soundbar dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Dotata di un audio a 2 canali, con woofer integrato, il modello è in grado di offrire un suono di qualità, con bassi ricchi e profondi, per un’esperienza di ascolto coinvolgente.

Con il sistema Surround Sound Expansion, inoltre, l’audio viene calibrato in automatico in base all’ambiente dove il dispositivo viene collegato, migliorando la resa. Il collegamento al televisore può avvenire in modalità wireless, tramite Bluetooth. Tra le funzionalità del dispositivo c’è Voice Enhance che rende i dialoghi più chiari durante la visione.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una modalità Notte, che abbassa l’audio e comprime i bassi in modo automatico, oltre alla possibilità di sfruttare la funzione Tap Sound per trasmettere musica alla soundbar in modo semplice dai dispositivi mobili, sfruttando la tecnologia NFC.

La soundbar di Samsung si caratterizza per una colorazione nera e per dimensioni pari a 64,1 x 10,7 x 6,65 cm. Si tratta, quindi, di un modello sufficientemente compatto e in grado di adattarsi a diversi contesti di utilizzo e anche negli ambienti in cui lo spazio per l’installazione è ridotto.

Samsung Soundbar HW-C400/ZF: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Samsung Soundbar HW-C400/ZF con un prezzo scontato di 89 euro, con un risparmio del 40%. Il modello è venduto e spedito da Amazon.

