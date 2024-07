Il cane robot soldato adesso ha le ruote: cosa può fare

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Unitree ha presentato ufficialmente il suo Unitree Go2-W, la versione con le ruote del cane robot Unitree Go2. Leggero, veloce ed estremamente agile questo upgrade migliora ulteriormente la mobilità (già piuttosto efficiente) del modello classico, rendendo il Go2 ancora più scattante e pronto ad affrontare in modo ancora più semplice anche i terreni più impervi.

La presentazione è avvenuta con un video ufficiale e, per il momento, il dispositivo non sembra essere ancora in vendita, resta da capire se e quando l’azienda lo porterà sul mercato o se, invece, deciderà di destinarlo ad applicazioni particolari.

Unitree Go2-W: caratteristiche tecniche

Partendo dal modello base Unitree Go2, sotto ai piedi di questa nuova versione del cane robot sono state installate quattro ruote da 7 pollici che garantiscono al robot una maggiore agilità.

I primi commenti al video postato sull’account X di Unitree non possono che sottolineare le affinità con i rover progettati per l’esplorazione dello spazio, pur trattandosi in questo caso di un sistema notevolmente più scattante.

Del resto, se già il modello base in Cina viene utilizzato per scopi militari, immaginiamo cosa potrebbe fare una versione su ruote in grado di operare in completa autonomia in qualsiasi contesto, incluse le zone di guerra.

Oltre a questo, nella parte anteriore del cane robot torna il sensore LiDAR già visto sul modello senza ruote, che gli consente di analizzare l’ambiente circostante, realizzare una mappa 3D e, naturalmente, muoversi al suo interno senza troppe difficoltà.

Questo robot per muoversi usa 16 motori (contro i 12 del modello classico, quindi ogni ruota è dotata di motore indipenente), che gli consentono di spostarsi agilmente anche su terreni accidentati a una velocità massima di 2,5 metri al secondo, cioè 9 chilometri orari.

Ad onor del vero, però, il video di questa nuova versione su ruote mostra il dispositivo muoversi unicamente su una pavimentazione regolare; lo si vede compiere delle acrobazie ed arrampicarsi su delle superfici sopraelevate, ma comunque dovrebbe essere in grado di fare le stesse cose anche su terreni non proprio semplici.

Stando a quello che si legge sul sito di Unitree questo nuovo Go2-W dovrebbe essere la versione Pro del Go2 che include anche speaker e microfono (utili per i comandi vocali e per ascoltare musica), i comandi manuali e un processore più potente a 8 core.

La batteria ha una capacità di 15.000 mAh. Oltre a questo non mancano nemmeno il 4G, il Bluetooth e il WiFi 6. La pagina ufficiale non specifica se questo prodotto è compatibile con GPT, il modello linguistico che alimenta ChatGPT, ma vista la presenza di un modulo Orin NX (un componente specifico per le applicazioni AI nel settore della robotica) ciò potrebbe essere possibile.

Non ancora chiarita dal produttore la compatibilità con i diversi accessori già visti per le altre versioni, come braccio motorizzato che consente al cane robot di raccogliere oggetti o, per la versione militare, lo slot su cui agganciare il fucile.

Quando arriva il nuovo Unitree Go2-W?

Andando sul sito ufficiale di Unitree è possibile vedere la pagina con le specifiche tecniche del nuovo Go2-W ma, al momento, è possibile acquistare unicamente il modello classico a un prezzo suggerito che parte dai 1.600 dollari.

Non è stato nemmeno specificato se il device dovrà essere acquistato per intero o se, ad esempio, fosse possibile comprare unicamente le ruote e procedere all’installazione del componente su un robot già in possesso.