La Cina avrà presto soldati robot

Quello che prima era un sospetto, con molti indizi a supporto, ora è una verità conclamata: la Cina usa già dei cani robot armati all’interno del suo esercito terrestre. La conferma arriva da un servizio televisivo trasmesso dalla TV di Stato CCTV e poi pubblicato sul canale YouTube CCTV+.

Nel servizio si vedono ben due modelli, entrambi di un’azienda cinese di cui abbiamo già parlato su Libero Tecnologia mettendo in luce il fatto che era molto probabile che quei robot venissero usati anche per operazioni di polizia o di guerra. Avevamo ragione e ciò, purtroppo, ci porta ad azzardare un’ulteriore profezia: a breve la Cina mostrerà anche dei robot umanoidi da guerra.

Cani robot da guerra: il servizio CCTV

La TV di Stato CCTV ha mostrato un servizio sulle esercitazioni militari congiunte Cina-Cambogia denominate “Golden Dragon“, che si sono svolte tra il 17 e il 30 maggio. Si tratta delle prime esercitazioni congiunte tra i due Paesi nella storia, nonché delle prime in cui ufficialmente un esercito ammette di avere dei cani robot.

I cani in questione sono due, entrambi prodotti dalla cinese Unitree: si tratta del modello leggero Unitree G02, che pesa appena 15 kg ed è molto agile, e del modello pesante Unitree B1, che pesa ben 50 chili ed è molto meno veloce nei movimenti.

Ma il B1, grazie al peso, ha un grande vantaggio per l’esercito cinese: non soffre minimamente il rinculo del grosso e potente fucile d’assalto che gli hanno montato sul dorso.

Così un giovane militare spiega nel servizio che mentre Unitree G02 viene usato per ricognizione e per inviare in tempo reale le riprese delle sue telecamere alla postazione di comando, Unitree B1 “può svolgere servizio come un nuovo membro nelle nostre operazioni di combattimento urbano, sostituendo i nostri compagni per portare a termine le ricognizioni e l’identificazione del nemico e colpire il bersaglio durante la nostra esercitazione“.

Si tratta a tutti gli effetti, quindi, di un soldato robot armato, per quanto a quattro zampe.

Prossimo passo: robot umanoidi

La cinese Unitree non si è mai nascosta dietro un dito e ha sempre lasciato intuire che i propri robot possano essere usati anche per azioni militari o di polizia. Il robot Unitree G02 è infatti alla base del prodotto “Thermonator” dell’americana Throwflame, che altro non è se non un cane robot con lanciafiamme sulla schiena.

Nel video promozionale del cane robot Unitree B2 (evoluzione del B1 col fucile mostrato dall’esercito cinese), si mostrano le sue capacità di resistere a strattonamenti e trascinamenti, ma è soprattutto il video di un altro prodotto che fa riflettere.

Stiamo parlando del nuovo robot umanoide Unitree G1, reso noto poche settimane fa con il solito video che ne illustra le potenzialità: resiste a calci e pugni, cade e si rialza e sa usare un bastone.

E proprio il robot umanoide armato sembra essere il prossimo, logico, passo dalla Cina: non possiamo sapere quando verrà annunciato, ma ormai abbiamo pochi dubbi che succederà.