Amazon, robot aspirapolvere a metà prezzo: offerta shock

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Manca meno di una settimana all’inizio ufficiale del Prime Day e su Amazon stanno arrivando le prime promo che anticipano il grande evento annuale dedicato agli sconti. E alcune di queste offerte sono veramente straordinarie, come ad esempio quella dedicata al robot aspirapolvere NARWAL Freo X Ultra che trovi con uno sconto del 55% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Valori che fanno intuire la bontà della promo e hai anche la possibilità di pagarlo a rate.

Il robot aspirapolvere Narwal è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Dotato di tecnologie innovative e di sensori di ultima generazione che ti permettono di pulire efficacemente il pavimento di casa. Ma non solo. I sensori mappano accuratamente tutta l’abitazione e tramite l’app puoi gestire la pulizia stanza per stanza. Un’occasione irripetibile per fare un grande affare e acquistare un elettrodomestico veramente utile per la vita di tutti i giorni.

Narwal Freo X Ultra

8 all’11 luglio Amazon Prime Day ti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando Dall’all’Amazonti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

NARWAL Freo X Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta anticipata per il Prime Day da non farsi assolutamente scappare. Da oggi su Amazon trovi il robot aspirapolvere e lavapavimenti NARWAL Freo X Ultra in promo a un prezzo di 429 euro grazie allo sconto del 55% che fa risparmiare ben 520 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dell’elettrodomestico è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, i giorni a disposizione sono quattordici.

Narwal Freo X Ultra

NARWAL Freo X Ultra: le caratteristiche tecniche

I robot aspirapolvere sono la nuova frontiera della pulizia domestica. Se lavori tutto il giorno e non hai troppo tempo da dedicare alla pulizia, questo robot aspirapolvere NARWAL Freo X Ultra è quello che fa per te. È dotato delle migliori tecnologie e delle migliori componenti che può offrire il mercato e assicura una pulizia ottimale di tutta l’abitazione.

L’aspirazione è assicurata da un’innovativa spazzola conica che raccoglie tutto quello che trova "per strada" senza la paura che qualcosa possa restare aggrovigliato. Il robot è anche in grado di lavare il pavimento e lo fa tramite delle testine brevettate che rimuovono anche le macchie più ostinate. La tecnologia AI DirtSense rileva il grado di pulizia del pavimento, mentre la tecnologia Edge Swing consente di pulire anche i bordi e gli angoli.

A tutto questo si aggiunge una stazione per lo svuotamento unica nel suo genere. Infatti, effettua la manutenzione ordinaria ricaricando il robot di acqua e del detergente utili per il lavaggio del pavimento. Si pulisce e si asciuga da solo senza nessun input da parte nostra. Anche il trattamento della polvere è autonomo. L’elettrodomestica sfrutta una particolare tecnologia che comprime la polvere raccolta fino a 7 settimane e la deposita in un apposito sacchetto. In alternativa puoi anche decidere di farlo svuotare direttamente nella base.

I sensori posti sulla scocca mappano alla perfezione ogni stanza della tua abitazione e permettono di evitare gli ostacoli. Puoi gestire e controllare il robot da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Narwal Freo X Ultra