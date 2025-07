Xiaomi, il robot economico a prezzo stracciato: oggi è un best-buy

Fonte foto: Amazon

Lo Xiaomi T12 è un robot aspirapolvere economico lanciato sul mercato da oramai qualche mese dal colosso cinese e che ha riscosso un grande successo in poco tempo. Il merito è dell’ottimo rapporto qualità-prezzo con cui lo trovi sul mercato e che da oggi diventa eccezionale. Grazie all’ottimo sconto disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo di ben il 41% e lo paghi meno di 100 euro. La soluzione ideale per chi vuole spendere poco, ma che assicura ottimi risultati.

Il robot aspirapolvere di Xiaomi, infatti, ha una buona potenza di aspirazione e raccoglie tutta la polvere che trova in casa. Ma non solo. Lo puoi gestire da remoto tramite l’app e i sensori presenti sulla scocca mappano tutta l’abitazione e riconoscono gli ostacoli presenti sul percorso di pulizia. Oltre ad aspirare lo sporco, lava anche il pavimento, per una soluzione 2 in 1 versatile e che ti semplifica la vita. Solo per oggi lo trovi a meno di 100 euro e fai un super affare: non lasciarti scappare questa opportunità e clicca sul banner qui in basso per completare l’acquisto.

Xiaomi T12

Dall’8 all’11 luglio Amazon Prime Day ti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Xiaomi T12: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il robot aspirapolvere Xiaomi T12 è in promo a un prezzo di soli 99,90 euro grazie allo sconto del 41% presente su Amazon. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo di tutto il web. Lo paghi pochissimo, ma acquisti un elettrodomestico per la casa di assoluto valore.

Il robot è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo, quanto basta per provare tutte le funzioni offerte da questo dispositivo per la casa.

Xiaomi T12

Xiaomi T12: le caratteristiche tecniche

Non un semplice robot aspirapolvere, ma un elettrodomestico per la pulizia domestica 2 in 1 in grado di aspirare lo sporco e di lavare il pavimento. Lo Xiaomi Robot Vacuum T12 è dotato di un potente motore che rimuove con facilità polvere e anche i capelli che trova sul pavimento. Puoi scegliere tra quattro differenti modalità di pulizia: silenziosa, utile soprattutto nelle ore notturne, standard, forte e turbo. Le ultime due modalità assicurano una pulizia più profonda, ma la batteria dura molto meno. Come detto, l’elettrodomestico è dotato anche di un serbatoio per l’acqua con cui lavare il pavimento. Tu non dovrai pensare più a nulla, se non a controllare il robot tramite l’app dello smartphone.

Sulla scocca sono presenti anche diversi sensori che mappano tutta l’abitazione e aiutano il robot a orientarsi all’interno dell’abitazione. La tecnologia di navigazione laser rende lo Xiaomi Robot Vacuum T12 di essere autonomo nei movimenti e tramite l’app puoi decidere quali zone dell’abitazione pulire e in quali stanze avere una maggiore cura. La navigazione laser permette anche di evitare gli ostacoli e di non andare a sbattere.

Chiudiamo con la batteria che assicura una buona autonomia e quando il robot si sta per scaricare torna alla stazione di ricarica. Non perderti questa opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Xiaomi T12