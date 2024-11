La classifica dei videogiochi più costosi mai realizzati al mondo, aggiornata al 2024

Fonte foto: Rockstar Games

Sviluppare un videogioco può richiedere un budget davvero elevato, al pari di una grande produzione di Hollywood, soprattutto considerando la necessità di offrire un livello grafico sempre più avanzato e di dover raggiungere il maggior numero possibile di giocatori, arrivando a realizzare più versioni dello stesso titolo, da sviluppare, ad esempio, sia su console che su PC.

I giochi più complicati, inoltre, possono richiedere più tempo di sviluppo e possono impegnare team molto articolati di sviluppatori, comportando un aumento dei costi complessivi. Ci sono poi tutti i costi di marketing, decisivi per poter sostenere le vendite, soprattutto nella prima fase di lancio, che garantisce alle case di produzione i massimi profitti.

La classifica dei videogiochi più costosi mai realizzati al mondo contiene alcuni delle produzioni più importanti della storia videoludica. Ci sono grandi successi commerciali, che rientrano nella classifica dei giochi più venduti di sempre, ma anche titoli che, pur avendo un budget importante, non sono riusciti a raccogliere i risultati sperati, registrando vendite inferiori alle attese.

I videogiochi più costosi mai realizzati: la classifica

La classifica dei videogiochi più costosi mai realizzati si basa su varie fonti e non può essere precisa al 100%. Molte case produttrici, infatti, non hanno mai rivelato l’esatto budget destinato allo sviluppo dei propri titoli, anche per tripla A molto ambiziosi e che hanno richiesto anni di sviluppo.

La Top 10 dei giochi riportata di seguito tiene conto dei dati ufficiali oppure, dove indicato diversamente, di stime di analisti di settore con i costi finali che vengono rapportati all’inflazione consolidata per il 2023. Non sono inclusi i giochi ancora in sviluppo e non ancora disponibili sul mercato.

Destiny

Uno dei giochi più costosi da sviluppare di sempre è Destiny. L’ambizioso titolo di Bungie e Activision è arrivato sul mercato nel corso del 2014 dopo un lungo periodo di sviluppo. Complessivamente, la realizzazione del gioco ha comportato spese per circa 140 milioni di dollari che, considerando l’inflazione, corrispondono a circa 180 milioni di dollari di oggi.

Halo 2

La classifica dei videogiochi più costosi di sempre comprende un altro capolavoro del settore degli sparattutto, Halo 2. Complessivamente, il gioco, arrivato sul mercato nel 2004, ha richiesto circa 120 milioni di dollari per essere realizzato, considerando sia lo sviluppo dell’apprezzatissima campagna single player che la modalità multigiocatore, ripresa da tantissimi giochi nel corso degli anni successivi. Considerando l’inflazione, il budget speso per il titolo equivale a circa 194 milioni di dollari di oggi.

Red Dead Redemption 2

Il capolavoro di Rockstar è uno dei giochi più costosi da sviluppare di sempre. I dati ufficiali non sono disponibili ma le stime parlano chiaro. Per realizzare Red Dead Redemption 2, titolo uscito nel 2018, sono stati spesi circa 170 milioni di dollari (senza considerare la massiccia campagna di marketing, una delle più grandi della storia dei videogiochi). Considerando l’inflazione, l’epopea western di Rockstar è costata circa 206 milioni di dollari.

Horizon Forbidden West

Tra i giochi più costosi di sempre c’è spazio anche per Horizon Forbidden West, arrivato sul mercato nel corso del 2022, dopo un lungo sviluppo. Per realizzare il gioco, Guerrilla Games, che ha messo su un team di oltre 300 sviluppatori, ha potuto contare su un budget di circa 212 milioni di dollari che diventano 221 milioni con l’inflazione.

The Last of Us Part II

In classifica, tra le più grandi produzioni di sempre del settore videoludico, c’è spazio anche per The Last of Us Part II, un altro gioco simbolo del mondo PlayStation. Il titolo è stato lanciato nel corso del 2020, dopo una lunga fase di sviluppo che ha potuto beneficiare di un budget di circa 220 milioni di dollari che diventano 259 milioni di dollari con l’inflazione. Naughty Dog ha poi realizzato una versione PS5 del gioco, originariamente uscito su PS4, arrivata sul mercato nel 2024. Il costo di sviluppo complessivo, quindi, è leggermente più alto.

Marvel’s Spider-Man 2

Le avventure single player di Sony Interactive Entertainment richiedono un enorme budget di sviluppo. Non fa eccezione Marvel’s Spider-Man 2. Il gioco di Insomniac Games è arrivato sul mercato nel corso del 2023 con un budget di circa 315 milioni di dollari per lo sviluppo. Per il terzo capito, in arrivo in futuro, il budget dovrebbe essere ancora maggiore.

GTA V

Valutare i costi effettivi di sviluppo di Grand Theft Auto V non è facile: il gioco è stato lanciato nel 2013 su PS3 e Xbox 360 e poi è arrivato su PS4 e Xbox One, su PC Windows e, nel 2022, su PS5 e Xbox Series X e S. Nel corso di un decennio, quindi, lo sviluppo non si è mai fermato.

Le stime degli analisti confermano un budget di quasi 250 milioni di dollari che, con l’inflazione, diventano circa 323 milioni di dollari. Considerando le vendite record e gli incassi legati a GTA Online, Rockstar è ampiamente riuscita a rientrare dall’investimento. Il nuovo GTA VI, infatti, dovrebbe avere un budget nettamente superiore e potrebbe diventare il gioco più costoso di sempre da sviluppare.

Call of Duty: Modern Warfare 2

La serie Call of Duty è oggi una delle serie videoludiche più apprezzate e una buona parte del successo è legata a Call of Duty: Modern Warfare 2, titolo arrivato nel 2009 dopo uno sviluppo che ha comportato una spesa di circa 250 milioni di dollari. Considerando l’inflazione, Activision ha investito nella realizzazione dello sparattutto circa 355 milioni di dollari.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più ambiziosi della storia. Il titolo realizzato da CD Projekt ha avuto un budget enorme (anche per via degli enormi investimenti in marketing) con una spesa complessiva che si aggira intorno ai 440 milioni di dollari, che diventano quasi 500 milioni di dollari considerando l’inflazione. Cyberpunk 2077 è uscito nel 2020 ma il suo sviluppo è continuato dopo l’uscita (la prima versione era tecnicamente terribile, soprattutto su console) e solo negli ultimi anni, dopo l’uscita dell’espansione Phantom Liberty, ha raggiunto la piena maturità.

Genshin Impact

In cima alla classifica dei giochi più costosi di sempre, per quanto riguarda lo sviluppo, c’è Genshin Impact. L’action RPG, disponibile su console, PC ed anche su Android e iOS è arrivato sul mercato nel 2021 ma il suo sviluppo non si è mai fermato. Si tratta di un titolo free to play che ha attirato milioni di giocatori in tutto il mondo. Prodotto dalla casa cinese MiHoYo, Genshin Impact è costato oltre 900 milioni di dollari che, con l’inflazione, diventano circa 950 milioni di dollari.