Il videogioco più venduto di sempre per ogni console

Fonte foto: Microsoft

Nel mondo dei videogiochi i gusti spesso cambiano e un gioco che può sembrare noioso o banale al momento del lancio potrebbe essere rivalutato anni dopo come un vero e proprio capolavoro. Nel corso delle generazioni, però, alcuni titoli sono riusciti ad affermarsi come dei best seller assoluti. Alcuni videogiochi, poi, sono diventati iconici e si sono legati indissolubilmente alla piattaforma per la quale sono stati pubblicati. Di seguito andremo a riepilogare quali sono i videogiochi più venduti per tutte le principali console arrivate sul mercato a partire dagli anni 90.

Tra icone dei videogiochi e colpi di marketing

Attraverso i territori di Nintendo, PlayStation e Xbox, vedremo come questi titani dell’industria abbiano forgiato leggende videoludiche che vanno ben oltre la semplice vendita di un prodotto. In un contesto in cui l’innovazione e la narrativa si fondono con astuzia strategica e colpi di marketing, il viaggio tra queste icone dei videogiochi rivela la costante danza tra creatività e business che definisce il panorama videoludico.

I record del mondo Nintendo

Torniamo indietro nel tempo al 2002, anno in cui tutti i possessori di Nintendo Game Boy Advance amavano alla follia una coppia di titoli tra tutti: Pokémon Rubino e Zaffiro, un’epica avventura Pokémon, che ha catturato l’immaginazione dei giocatori con il loro mondo ricco di creature da catturare, allenare e combattere. A seguire, tra i record di vendite di quella console, Pokémon la faceva assolutamente da padrone con i titoli Rosso Fuoco e Verde Foglia, insieme a Pokémon Smeraldo, che occupa la terza posizione di questa classifica.

Passano gli anni e sbarca in tutto il mondo il Nintendo DS; console portatile unica nel suo genere che ha regalato infinite emozioni a tutti i videogiocatori degli anni 2000. Tra tutti i giochi di quella console, il titolo più venduto è stato New Super Mario Bros, che ha ridefinito il concetto di platform, offrendo nuovi livelli, nuove sfide e l’inesauribile divertimento della serie.

Il gioco ha trascinato i giocatori nel regno di Mario, consolidando la sua posizione come uno dei titoli più venduti, spodestando l’egemonia di Pokémon, che con i suoi titoli Diamante e Perla si posiziona al terzo posto; al secondo, inaspettatamente, troviamo un titolo che oggi in realtà è disprezzato da molti, stiamo parlando di NintenDogs.

Fonte foto: Nintendo A seguito della più grande indagine di mercato della storia dei videogiochi, la casa di Kyoto riuscì a creare la perfetta console per famiglie, la Nintendo Wii. Proprio a causa di questo non ha mai attirato le simpatie dei videogiocatori “puristi”, nonostante ciò il grandissimo parco titoli della Wii poteva vantare di nomi di tutto rispetto, come uno stupendo Mario Kart, The Legend of Zelda Skyward Sword, o il ritorno della saga di Smash con Super Smash Bros Brawl.

Tuttavia il titolo più venduto per questa console si è rivelato essere Wii Sports, che ha portato il divertimento fisico nelle case di tutto il mondo, offrendo una varietà di sport interattivi e coinvolgenti. Il gioco si è rivelato campione di vendite anche perché, utilizzando un’ottima strategia di marketing, veniva venduto insieme alla Nintendo Wii.

Arriviamo alla console che ormai ci accompagna da ben 7 anni, la Nintendo Switch. Questa console ci ha regalato capolavori assoluti, ma ad oggi il record di vendite su Nintendo Switch si conferma essere Mario Kart 8 Deluxe, un gioco di corse che ha ridefinito gli standard del genere, che ha tenuto gli appassionati incollati ai loro schermi. A seguire in questa classifica troviamo due capolavori quali Animal Crossing e Super Smash Bros Ultimate, che con i loro mondi unici, hanno tolto il podio ad altri titoli iconici, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

I record del mondo PlayStation

Il mondo dei videogiochi ha subito un’evoluzione straordinaria da quando la PlayStation di Sony ha fatto il suo debutto nel 1994. Mentre il mondo Nintendo ha sempre puntato sulle esclusive, creando un ventaglio di titoli diversificato, la strategia di PlayStation è stata notevolmente differente. Attraverso le ere delle console PlayStation, una costante ha caratterizzato la loro storia di successo: la forza di titoli emblematici e la continuità di vendite eccezionali.

Fonte foto: Sony

La prima PlayStation è stata la culla di moltissimi titoli che ancora oggi dominano il mercato. Tuttavia la saga che più ha venduto nei lontani anni ’90 pare essere quella di Gran Turismo. Questo primo titolo ha introdotto una simulazione di guida rivoluzionaria, seguito in classifica da altri due giochi eccezionali, quali Final Fantasy 7, che ha affascinato i giocatori con la sua trama avvincente e personaggi indimenticabili, e Gran Turismo 2, che ha continuato in maniera eccellente questa saga di successo.

La mitica PlayStation 2, una delle console più amate di sempre, ha come dominatore indiscusso il titolo GTA San Andreas. Questo capitolo della saga ha ridefinito il concetto di mondo aperto, immergendo i giocatori in una vasta esperienza di gioco. GTA in quegli anni riuscì a spodestare i titoli Gran Turismo 3 e 4 hanno continuato a consolidare la loro posizione di saga Sony tra le più amate. La serie GTA ha conquistato anche gli utenti PSP: il gioco più venduto per la console portatile di Sony, infatti, è stato Grand Theft Auto: Liberty City Stories.

Fonte foto: Rockstar Games

Con PlayStation 3 abbiamo vissuto l’arrivo di una saga che si impose su tutte le altre: Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops II ha portato la guerra virtuale a nuove vette, con una storia coinvolgente e una modalità multiplayer apprezzata, diventando il gioco più venduto su PS3. La superiorità della saga di COD è evidente, infatti ritroviamo Modern Warfare 3 e Black Ops, sui due gradini più bassi del podio.

Con PlayStation 4 entra in classifica GTA V, uno dei titoli più venduti di sempre, in assoluto. Questo gioco con il suo mondo aperto e le opzioni di gioco illimitate, ha continuato a conquistare nuovi giocatori. Il gioco ha dimostrato la forza della narrativa e la vastità delle possibilità in un mondo virtuale.

Per quanto riguarda la famiglia di console PlayStation 5, invece, il gioco più venduto è Marvel’s Spider-Man 2, una delle principali esclusive Sony, che è rappresenta il terzo capitolo della saga (dopo Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales). Il gioco è stato realizzato da Insomniac Games che ha realizzato anche il secondo gioco più venduto di sempre su PS5 ovvero Ratchet & Clank: Rift Apart.

Fonte foto: Sony

I record del mondo Xbox

Pur essendo arrivata solo negli anni 2000, la console di punta di Microsoft sta regalando grandi gioie alla sua fanbase, anche grazie alla fantastica offerta del Game Pass, a oggi il miglior catalogo del mondo dei videogiochi. Il gioco più venduto per la prima generazione della console, chiamata semplicemente Xbox, è stato Halo 2, uno dei titoli di maggior successo di Microsoft Game Studios.

Con l’Xbox 360 vediamo come dominatore indiscusso un titolo inaspettato: Kinect Adventures, che ha trasformato la console in un’esperienza di gioco fisica, superando persino il fenomeno di Minecraft, rispettivamente secondo e terzo nella classifica dei giochi più venduti per la console. Ad agevolare il successo è stato il bundle che permetteva ai giocatori di acquistare la console e il gioco insieme.

Con Xbox One invece, così come successo con PlayStation 4, GTA V ha mantenuto il suo dominio, continuando a essere uno dei titoli più venduti su Xbox One. Per la nuova generazione di console di Microsoft, che comprende tutte le versioni di Xbox Series S e Series X vede come titolo più venduto Baldur’s Gate 3, eletto Game of the Year nel corso del 2023.

In questo appassionante viaggio attraverso le console, questi titoli non solo hanno dominato le classifiche di vendita ma hanno anche lasciato un’impronta indelebile nella storia del gaming, contribuendo a definire generazioni di giocatori e anticipando il futuro di questo affascinante mondo.