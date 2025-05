GTA 6 rinviato: uscita ufficiale fissata al 26 maggio 2026

Cresciuto tra livelli da completare e console da smontare, ha trasformato la passione per il gaming in un lavoro, fondando King Esport e portando il gaming dagli schermi ai grandi eventi. Da Gennaio 2025 scrive di tecnologia e videogiochi per Libero Tecnologia.

Il 2 maggio 2025, Rockstar Games ha comunicato tramite un post sul proprio sito ufficiale e sui canali social che Grand Theft Auto VI sarà disponibile a partire dal 26 maggio 2026. Questo rappresenta un rinvio rispetto alla precedente finestra di lancio prevista per l’autunno 2025.

Le ragioni del rinvio

Nel messaggio, la software house ha espresso rammarico per il ritardo, ringraziando i fan per il continuo supporto e la pazienza. Rockstar ha sottolineato l’importanza di dedicare più tempo allo sviluppo per garantire un prodotto all’altezza delle aspettative.

Secondo quanto riportato da fonti interne, sembra che all’interno di Rockstar Games ci fosse scetticismo riguardo alla possibilità di rispettare la data di uscita inizialmente prevista per il 2025. Il giornalista Jason Schreier di Bloomberg ha riferito che "nessuno di quelli che ho sentito in Rockstar ha mai creduto nell’uscita per l’autunno 2025".

Il rinvio ha avuto ripercussioni anche sul mercato finanziario: le azioni di Take-Two Interactive, società madre di Rockstar, hanno subito un calo del 15% dopo l’annuncio.

Cosa sappiamo finora su GTA 6

GTA 6 sarà ambientato nello stato fittizio di Leonida, ispirato alla Florida, con particolare attenzione alla città di Vice City. Il gioco introdurrà per la prima volta una protagonista femminile, Lucia, affiancata da un co-protagonista maschile, Jason. La trama seguirà le vicende della coppia in un contesto criminale, richiamando le dinamiche di Bonnie e Clyde.

Il primo trailer del gioco, rilasciato nel dicembre 2023, ha riscosso un enorme successo, superando i 100 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore. Tuttavia, da allora, Rockstar ha mantenuto un profilo basso, senza rilasciare ulteriori dettagli o trailer.

Implicazioni per l’industria videoludica

Il posticipo di GTA 6 libera la finestra di lancio dell’autunno 2025 da un concorrente di peso, permettendo ad altri sviluppatori di pianificare le proprie uscite senza dover competere con uno dei titoli più attesi. Tuttavia, la nuova data di uscita nel maggio 2026 potrebbe influenzare le strategie di marketing e le tempistiche di rilascio di altri giochi previsti per quel periodo.

Sebbene il rinvio di GTA 6 possa deludere molti fan, la decisione di Rockstar Games di prendersi più tempo per perfezionare il gioco dimostra un impegno verso la qualità e l’innovazione per tutte le uscite su pc e console. Con l’uscita fissata per il 26 maggio 2026, l’attesa continua, alimentando ulteriormente le aspettative per un titolo destinato a lasciare il segno nella storia dei videogiochi