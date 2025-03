XAI di Elon Musk acquisisce Hotshot. Grok si prepara ai video AI

Fonte foto: Ascannio / Shutterstock.com

xAI, l’azienda di Elon Musk che si occupa dello sviluppo di servizi legati all’intelligenza artificiale, punta a crescere ancora con l’obiettivo di potenziare Grok, il chatbot che sfrutta l’AI generativa, arrivata da poco alla sua terza versione ricca di potenzialità.

Per continuare la sua crescita, xAI ha acquisito Hotshot, una startup che si è specializzata nella generazione di video utilizzando l’intelligenza artificiale. Si tratta di un’operazione strategicamente molto importante che andrà a incrementare le potenzialità di xAI, visto che nel corso degli ultimi anni, Hotshot ha attirato l’attenzione del mercato per via delle sue tecnologie innovative pronte ad entrare a far parte dell’azienda di Musk.

Un’acquisizione strategica

La crescita di xAI nel settore dell’intelligenza artificiale è legata principalmente al miglioramento delle capacità di Grok, che deve essere in grado di battere i servizi concorrenti, migliorando in continuazione. La generazione di video tramite AI, partendo da prompt testuali, ad esempio, rappresenta un aspetto centrale del programma di crescita del chatbot, vista soprattutto una concorrenza molto agguerrita, come OpenAI e il strumento di generazione video, Sora, che è già piuttosto avanti sull’argomento.

xAI punta ora a integrare le tecnologie di Hotshot nei suoi servizi e, quindi, ad accrescere le capacità di Grok. Nel frattempo, il sito web di Hotshot ha interrotto la possibilità per gli utenti di generare video. Chi utilizzava il servizio ha tempo ora fino al prossimo 30 marzo per poter scaricare i propri contenuti realizzati con l’AI. Come servizio indipendente, Hotshot cesserà di esistere e, molto probabilmente, tutte le tecnologie entreranno a far parte di Grok. Sulla questione, però, sarà necessario attendere ancora qualche settimana per avere le idee più chiare su quelle che saranno le prossime mosse di xAI.

Cosa fa Hotshot

Hotshot, prima dell’acquisizione da parte di xAI, è nata come startup per lo sviluppo di strumenti legati all’utilizzo di intelligenza artificiale per la generazione e l’editing di immagini. Nel corso del tempo, probabilmente anche per via dell’enorme concorrenza, ha scelto di orientare i suoi sforzi verso la generazione di video tramite AI. Si è trattato di una mossa vincente visto che le tecnologie sviluppate hanno reso l’azienda un asset importante sul mercato, fino ad arrivare all’acquisizione da parte dell’azienda di Elon Musk.

Aakash Sastry, CEO e co-fondatore di Hotshot, ha commentato così l’operazione: “Negli ultimi due anni, come piccolo team, abbiamo costruito tre modelli fondamentali per la generazione video: Hotshot-XL, Hotshot Act One e Hotshot. L’addestramento di questi modelli ci ha dato un’anteprima di come l’istruzione globale, l’intrattenimento, la comunicazione e la produttività stanno per cambiare nei prossimi anni“. Per il futuro, Sastry ha evidenziato la volontà di continuare a lavorare su questi modelli entrando, però, a far parte di un contesto più grande come quello di xAI.