Cosa rende speciale Grok 3, la nuova intelligenza artificiale di Elon Musk?

xAI, la società di Elon Musk focalizzata sull’intelligenza artificiale, ha lanciato Grok 3, la terza versione del suo modello di IA. Questo modello aggiornato si propone come un rivale diretto dei più recenti modelli di ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google, contendendo il primato del settore con capacità inedite e un’impostazione caratteristica.

Grok 3 assicura performance superiori nell’elaborazione del linguaggio e una maggiore ottimizzazione delle risorse. La presentazione ha catturato l’attenzione di analisti e curiosi, innescando una discussione vivace sulle abilità e i vincoli di questa intelligenza artificiale innovativa.

Grok 3: le sue funzionalità

Lo sviluppo di Grok 3 ha beneficiato di una capacità di elaborazione notevolmente aumentata rispetto alla precedente versione, Grok 2. xAI ha impiegato un imponente centro dati a Memphis, equipaggiato con circa 200.000 GPU, per l’addestramento di Grok 3.

Grok 3 non è un’entità singola, ma un insieme di modelli di IA. Tra le versioni introdotte, spicca Grok 3 Mini, una variante più snella e rapida del modello base, pensata per offrire output veloci, pur con una accuratezza lievemente ridotta.

Successivamente, troviamo Grok 3 Reasoning, concepito per eseguire ragionamenti più complessi prima di formulare una risposta. Questo modello è particolarmente indicato per quesiti matematici, interrogativi scientifici e incertezze sulla scrittura di codice.

Infine, Grok 3 mini Reasoning rappresenta una sorta di compromesso tra i due modelli descritti.

Le doti di inferenza evoluta di Grok 3 sono collegate a DeepSearch, un nuovo tool di IA che analizza il web e i post su X per individuare e riassumere le informazioni cercate dagli utenti. Questi ultimi potranno anche avvalersi di una funzione potenziata denominata “Big Brain Mode”, che consente a Grok 3 di utilizzare una maggiore capacità computazionale per affrontare quesiti più ardui.

xAI dichiara che Grok 3 eccelle rispetto a GPT-4o in diversi test di valutazione, inclusi AIME (che misura le abilità in matematica) e GPQA (che esamina i modelli usando quesiti di fisica, biologia e chimica). In aggiunta, una versione preliminare di Grok 3 ha conseguito un risultato di rilievo in Chatbot Arena, una valutazione in crowdsourcing che confronta vari modelli di intelligenza artificiale.

Grok 3 è altresì in grado di elaborare le richieste dopo un “ragionamento a catena“, un metodo che permette ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di suddividere problemi articolati in fasi logiche in successione. Entro sette giorni circa sarà disponibile anche la funzionalità vocale, analoga a Gemini Live e a quella offerta da ChatGPT.

Grok 3: il prezzo

L’utilizzo di Grok 3 è limitato agli utenti che sottoscrivono abbonamenti a pagamento. xAI ha presentato due tipologie di sottoscrizione: X Premium+, al prezzo di 50 dollari mensili, che assicura l’accesso prioritario a Grok 3 per gli iscritti al social network X.

Il secondo piano è SuperGrok, proposto a 30 dollari al mese o 300 dollari l’anno, che mette a disposizione caratteristiche potenziate come un numero superiore di interrogazioni di ragionamento, l’accesso illimitato all’opzione DeepSearch e la creazione senza limiti di immagini tramite IA.