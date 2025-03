Grok 3 è utilizzabile per modificare le immagini con una semplice descrizione testuale, ecco come si usa il tool

Fonte foto: Ascannio / Shutterstock.com

Grok 3 è la terza evoluzione dell’AI di xAI, la società di Elon Musk che punta a diventare un riferimento assoluto del settore dei servizi legati all’intelligenza artificiale. Già nelle scorse settimane abbiamo parlato di cosa rende speciale Grok 3 e quali sono le principali novità che caratterizzano la nuova versione del modello che si sta affermando sempre di più sul mercato. C’è una nuova funzione, in particolare, che rende molto facile scegliere di affidarsi a Grok per la modifica delle immagini. Basta, infatti, una semplice descrizione testuale per richiedere all’AI di effettuare le modifiche richieste all’immagine. Si tratta di un sistema tanto semplice quanto efficace che mostra le capacità dell’intelligenza artificiale di Grok.

Come funziona la modifica delle immagini

Il meccanismo alla base dell’editing delle immagini con Grok 3 è molto semplice. Tutto quello che bisogna fare è accedere a X (al momento, non è ancora possibile accedere a Grok.com dall’Italia) e poi premere sull’icona di Grok. A questo punto, sotto il campo dove inserire il testo per fare domande a Grok, è possibile individuare il tasto Edit Image.

Basta premerlo per accedere alle cartelle del proprio dispositivo e scegliere l’immagine da affidare a Grok (prima di condividere un’immagine personale è importante ricordare che il file sarà caricato sui server di xAI). Completato l’upload dell’immagine, è sufficiente richiedere a Grok di effettuare le modifiche desiderate con un comando testuale. Ad esempio, è possibile scrivere “rimuovi sfondo” per eliminare lo sfondo da un’immagine oppure “aggiungi uno sfondo” per aggiungere uno sfondo alla foto di un prodotto.

Grok proporrà diverse versioni dell’immagine modificata, sulla base delle richieste dell’utente. Per scaricare l’immagine desiderata basta premere sul tasto per il download. Premendo su Modifica, invece, si potranno richiedere ulteriori interventi all’AI. Grok, inoltre, consente all’utente anche di postare subito il risultato su X oppure di condividerlo in modo semplice.

Le prossime novità di Grok 3

La modifica delle immagini è solo una delle tante modalità per utilizzare Grok. xAI, infatti, intende arricchire sempre di più la sua intelligenza artificiale andando a mettere a disposizione degli utenti vari strumenti per poterne sfruttare appieno le sue potenzialità. In quest’ottica rientra la recentissima acquisizione di HotShot, startup specializzata nella generazione di video con l’intelligenza artificiale. Questo settore rappresenta una delle prossime novità di Grok che, in futuro, è destinato a diventare sempre più ricco di funzioni e strumenti AI da mettere a disposizione dei suoi utenti. Per maggiori dettagli non ci resta che attendere i prossimi annunci di xAI.