San Valentino, i migliori accessori per notebook in super offerta su Amazon

Per San Valentino su Amazon una serie di offerte molto interessanti su diversi accessori per laptop. In sconto tastiere, soundbar, borse per PC, cuffie e dock USB

Fonte foto: Shutterstock

San Valentino è alle porte e sempre più persone cercano di stupire il proprio partner con un regalo che sappia unire l’utile al dilettevole. Per i ritardatari che ancora non hanno deciso cosa acquistare, proprio in questi giorni Trust propone su Amazon un’ottima selezione di prodotti per computer da comprare a prezzi scontati e con la garanzia di spedizioni veloci, che arriveranno comodamente a casa entro il 14 febbraio.

Cuffie, dock USB, borse per PC, tastiere e soundbar la selezione di accessori è davvero variegata e può soddisfare anche gli utenti più esigenti, quelli che cercano un regalo per la festa degli innamorati che sia realmente utile e che possa rendere davvero felici gli appassionati di tecnologia e i professionisti.

Trust Dalyx Dock, multiporta USB-C 10-in-1

Il Trust Dalyx Dock è una docking station USB-C 10-in-1, utile per aggiungere a un notebook o a un tablet una buona selezione di porte, tra cui HDMI (in 4K), lettori di schede SD e MicroSD e diversi ingressi USB, utilizzando solamente la porta USB-C del device.

Un prodotto indispensabile per chi lavora in mobilità e ha bisogno di estendere le connessioni del proprio dispositivo e che, oltretutto, si adatta perfettamente a qualsiasi laptop garantendo anche un miglioramento del flusso d’aria. Grazie all’offerta su Amazon il prezzo di questo hub USB scende a 68,68 euro, con uno sconto del 43% sul prezzo di listino.

Trust Dalyx Dock – Docking station USB-C 10-in-1

Cuffie con microfono Trust Ayda

Le Trust Ayda sono cuffie con microfono cablate (cavo da 1,8 metri) caratterizzate da un design leggero e confortevole, con archetto regolabile e ai cuscinetti on-ear.

Si tratta di un prodotto semplice ed efficiente, praticamente Plug&Play, con l’utente che dovrà solamente collegarlo al PC tramite jack audio da 3,5 mm e iniziare a utilizzarlo senza bisogno di alcuna configurazione.

Molto intuitivo anche il funzionamento con il volume che si può regolare facilmente utilizzando la ghiera on-ear e la possibilità di disattivare l’audio semplicemente sollevando il microfono flessibile. Su Amazon queste cuffie possono essere acquistate a 12,99 euro con uno sconto del 28%.

Trust Ayda – Cuffie con microfono cablate

Trust Arys Soundbar

La Trust Arys è una soundbar dalle dimensioni estremamente compatte che può essere inserita comodamente sotto il monitor e migliorare l’audio del PC o del laptop con un ingombro minimo.

Ha una potenza di 12 W e può essere collegata facilmente a qualsiasi dispositivo utilizzano l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Molto intuitivo anche l’utilizzo, con l’utente che non deve fare altro che regolare il volume con l’apposito controllo posizionato nella parte frontale della soundbar.

A questo si aggiunge anche un design semplice e moderno che si adatta facilmente a qualsiasi postazione di lavoro e non solo. Con le offerte in corso, questa soundbar può essere acquistata a 18,84 euro con uno sconto del 28% sul prezzo di listino.

Trust Arys – Soundbar compatta

Trust Trezo, tastiera e mouse wireless

Trust Trezo è il kit composto da tastiera e mouse wireless.Tra le particolarità di questi due prodotti ci sono sicuramente i tasti morbidi e silenziosi, che garantiscono un’eliminazione efficiente del classico "clic" alla digitazione.

Molto interessante anche il design ergonomico della tastiera che grazie al poggiapolsi in dotazione garantisce un buon comfort anche dopo un utilizzo prolungato. Qui non manca nemmeno il comodo tastierino numerico e i tasti per i contenuti multimediali, che permettono all’utente di gestire l’audio in riproduzione direttamente dalla tastiera.

Per quanto riguarda il mouse, invece, è possibile impostare i DPI così da regolarne la sensibilità in base alle proprie abitudini. Inoltre è realizzato con design ambidestro in modo da poter essere utilizzato sia dai mancini che dai destrorsi. Il kit ha un prezzo di listino di 29,99 euro con uno sconto del 25%.

Trust Trezo – Tastiera e mouse wireless

Borsa per Laptop Trust Bologna

Trust Bologna è una borsa per laptop con tasca imbottita, l’ideale per accogliere computer con schermi fino a 16 pollici. Non manca una seconda tasca anteriore e altri scomparti imbottiti utili per riporre i vari accessori e tenerli al sicuro da urti accidentali.

Per il trasporto l’utente può scegliere tra la tracolla removibile e regolabile oppure le maniglie che permettono di portare il proprio PC a mano, garantendo in entrambi i casi il massimo comfort. La borsa Trust Bologna è disponibile in diversi colori al prezzo di 14,90 euro con uno sconto del 35%.

Trust Bologna – Borsa per laptop