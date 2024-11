Razer annuncia un nuovo super dock: 14 porte in 19 centimetri

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Razer USB 4 Dock è un dock che permette all’utente di accedere a una suite di connessioni di ultima generazione ad alte prestazioni, ottime per il gaming e non solo

Razer ha presentato un nuovo accessorio indispensabile per i PC da gaming e non solo, si tratta del Razer USB 4 Dock, un dock che utilizza connessioni di ultima generazione, che garantiscono agli utenti una grandissima libertà di utilizzo con la maggior parte dei dispositivi (da gaming e non) attualmente sul mercato.

Si tratta insomma, di un prodotto sviluppato appositamente per chi cerca un sistema per la connettività ad alte prestazioni che garantisce, ad esempio, una trasmissione dati fino a 40 Gb/s, circa otto volte più veloce rispetto agli standard USB 3.0 e che consente di ottenere il massimo da qualsiasi tipo di periferica.

Razer USB 4 Dock: scheda tecnica

Il Razer USB 4 Dock consente agli utenti di accedere ben 14 tipi opzioni di connessione. In particolare c’è tutto lo standard USB a disposizione: una porta USB-C con PowerDelivery da 85 W (100 W PD IN), una porta USB-C (con velocità di trasferimento 10 Gbps) con PD 20 W, una porta USB-C 3.2 (10 Gbps), due porte USB-A Gen 2 (di cui una compatibile con BC1.2) e due USB-A (Gen 1 con velocità di trasferimento a 5 Gbps).

Molto interessante anche il pulsante di accensione indipendente, che consente usare queste porte USB per ricaricare i proprio dispositivi (inclusi i laptop fino a 100 W con ricarica via USB-C) anche senza accendere il PC.

Oltre a questo ci sono una porta HDMI 2.1 con risoluzione 4K a 120 Hz (in grado di gestire anche un secondo display 4K a 60 Hz, ottimo sia per il gaming che per la produttività), un ingresso DisplayPort 1.4 (4K a 240 Hz), un lettore di schede SD 3.0 UHS-II, un lettore MicroSD 3.0 UHS-II, una porta Ethernet da 1 Gigabit e una per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono) compatibile con l’audio surround 7.1.

Inoltre il Razer USB 4 Dock è compatibile con computer con sistemi operativi Microsoft con Windows 10 (o versioni successive) e USB Type-C; sistemi operativi Mac con MacOS 10.13 (o versioni successive).

Infine per quanto riguarda il design questo dock è realizzato con uno chassis alluminio che misura 190x80x21,5 mm per un peso di 425 grammi e può essere acquistato nei colori Nero e Mercury Bianco. Il cavo di alimentazione dalla presa di corrente è lungo un metro.

Razer USB 4 Dock: prezzo e disponibilità

Il nuovo Razer USB 4 Dock è già disponibile sul sito ufficiale Razer.com, nei RazerStore e presso i vari rivenditori autorizzati su tutto il territorio nazionale al prezzo consigliato di 249,99 euro.