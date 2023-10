Amazon passkey: i nostri soldi sono più sicuri

Il nostro profilo Amazon è una miniera d'oro per i cybercriminali, non solo perché contiene le nostre carte di pagamento: ora possiamo proteggerlo meglio

Adesso fare shopping online è più sicuro e, allo stesso tempo, più comodo: anche Amazon, infatti, ha detto addio alle password ed è entrata nell’era delle passkey. Usare le password tradizionali è ancora possibile, e non è previsto che questo metodo di autenticazione venga eliminato a breve, ma la disponibilità delle passkey sarà di sicuro apprezzata e questo porterà, nel giro di poco tempo, ad un cambiamento profondo nel modo in cui milioni di utenti Amazon in tutto il mondo tengono al sicuro i propri dati. Compresi quelli delle carte di credito che usano per pagare sull’ecommerce.

Passkey Amazon: cosa sono

Anche su Amazon, le passkey sono un’alternativa molto valida alle tradizionali coppie di nome utente e password. L’utente che sceglie l’autenticazione tramite passkey non deve più ricordare né il nome utente né la password con i quali si è registrato.

Non deve nemmeno cambiare password ogni tanto, né ha bisogno di un password manager per ricordare password complicatissime. Questo perché le passkey prevedono che il metodo di autenticazione sia l’utente stesso, cioè il suo volto o il suo dito.

L’autenticazione tramite passkey, infatti, richiede solo la scansione del volto o dell’impronta e nessuna immissione manuale di dati. Per entrare su Amazon, in pratica, nella maggior parte dei casi basterà sbloccare il telefono cellulare associato. Nessuno potrà entrare nel nostro account violando la password, visto che la password non c’è.

Come impostare la passkey Amazon

Per impostare una passkey su Amazon è necessario avere a disposizione un dispositivo compatibile. Al momento è possibile sceglierne una per l’accesso al sito Web di Amazon e per l’accesso all’app per iPhone.

Non è ancora possibile farlo per i telefoni Android, anche se paradossalmente i telefoni Android possono essere usati per sbloccare l’accesso su altri dispositivi. In ogni caso, a breve sarà possibile impostare la passkey anche sull’app Amazon per Android.

Per scegliere di accedere ad Amazon tramite passkey è sufficiente andare su Il mio account > Accesso e sicurezza > Passkey. Qui troveremo una schermata che elenca tutti i nostri dispositivi che potenzialmente potremmo usare per sbloccare l’account.

Potenzialmente ma non sicuramente: ci sono delle regole tecniche di sicurezza molto stringenti e non è detto che un device (ad esempio un laptop non più giovanissimo) pur avendo il lettore d’impronte possa essere usato per leggere la passkey Amazon.

In ogni caso, è sempre possibile sbloccare l’accesso su quel dispositivo usando l’autenticazione biometrica di un altro device, ad esempio il telefono.

Una volta scelto quale dispositivo usare per sbloccare Amazon, quindi, su quel dispositivo verrà mostrata una notifica. Il messaggio ci chiede di confermare se vogliamo usare il blocco schermo per fare l’accesso senza password ad Amazon, sull’altro dispositivo.

E’ chiaro, tuttavia, che se il device è compatibile con le passkey sarà possibile sbloccare Amazon sullo stesso device sul quale si sta usando il sito o l’app.

Perché le passkey sono migliori delle password

Allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, le passkey sono migliori delle password sotto molti aspetti. Intanto sono decisamente più comode e impossibili da dimenticare.

Al netto di un incidente che modifica la nostra impronta o il nostro volto in modo significativo, infatti, è praticamente impossibile “perdere” la passkey. Allo stesso modo, è praticamente impossibile rubarne una.

Eventuali dubbi sulla privacy, poi, sono molto relativi visto che le passkey restano sui singoli dispositivi e non vengono inviate ai server di Amazon. Questo, però, comporta uno dei difetti maggiori delle passkey rispetto alle password: se cambiamo un dispositivo sul quale abbiamo registrato molte passkey, allora dovremo registrare nuove passkey sul nuovo device che sostituirà il primo.

Perché proteggere il proprio profilo Amazon

La questione password/passkey ci ricorda quanto sia importante, oggi, proteggere i nostri account online. E, in particolare, il nostro account Amazon. In pochi ci pensano, infatti, ma il nostro profilo Amazon è una miniera d’oro per i cybercriminali.

Non solo perché possono usarlo per fare acquisti a nostro nome e con i nostri soldi (modificando l’indirizzo di consegna), ma anche perché possono sapere tutto di noi: il nostro vero nome e cognome, i nostri indirizzi fisici, cosa compriamo e quanto spendiamo e, infine, con quali carte di credito paghiamo.