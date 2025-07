Nothing Headphone (1)

Le Nothing Headphone (1) sono cuffie over-ear wireless che puntano tutto su design trasparente e innovazione nei controlli. Invece dei soliti touch panel, utilizzano tre controlli fisici: un roller per il volume, un paddle per navigare tra i brani e un pulsante personalizzabile. La parte audio è sviluppata in collaborazione con KEF, storico marchio britannico dell'hi-fi.

L'autonomia promessa è impressionante: 80 ore senza cancellazione del rumore, 35 con ANC attivo. La ricarica rapida garantisce 2,4 ore di ascolto con soli 5 minuti di carica. Il design modulare permette di vedere driver, circuiti e componenti interni attraverso le parti trasparenti.

Supportano codec LDAC per l'audio ad alta risoluzione, connessione simultanea a due dispositivi e integrazione avanzata con l'ecosistema Nothing. La certificazione IP52 le protegge da polvere e schizzi, mentre l'app Nothing X offre equalizzazione avanzata e personalizzazione completa dei controlli.