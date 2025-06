Amazon, macchina caffè De'Longhi a prezzo stracciato e sconti all'80%: le offerte di oggi

Fonte foto: Amazon

Più si avvicina il Prime Day, più le offerte anticipate la fanno da padrone su Amazon. Anche in questo ultimo giorno di giugno troviamo nuove promo molto interessanti che non bisogna farsi assolutamente scappare. E non solo per i prodotti tech. Ad esempio, solo per pochissimi giorni puoi abbonarti ad alcuni servizi di Amazon gratuitamente per un periodo limitato: quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, tre mesi ad Audible e tre mesi a Kindle Unlimited. E non hai nessun obbligo di rinnovo.

Non sono le uniche offerte che trovi oggi. Ad esempio, se stai cercando un nuovo smartphone c’è il moto G85 al minimo storico con uno sconto del 46% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Se cerchi qualcosa di più performante, c’è il nuovissimo Honor 400 Pro con un coupon sconto di lancio che ti fa fare un super affare. Le promo non si fermano solo agli smartphone: trovi smartwatch, elettrodomestici per la casa e anche utili accessori tech.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi 30 giugno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Per alcuni dispositivi hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Approfittane subito: potrebbero terminare molto presto.

Amazon, le migliori offerte del 30 giugno

Smartphone

Honor 400 Pro. Offerta lancio imperdibile per il nuovo smartphone top di gamma di Honor. Solo per pochissimi giorni lo trovi con un coupon sconto di ben 150 euro e approfitti del miglior prezzo di tutto il web. Schermo AMOLED da 6,7 pollici ad altissima risoluzione, processore Snapdragon 8 Gen 3 che assicura prestazioni incredibili, 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel . Batteria da 5300 mAh a lunghissima durata. Una promo eccezionale che non puoi farti scappare.

realme GT 7T. Offerta lampo e minimo storico. Altra super occasione per un telefono lanciato sul mercato da poche settimane. Il realme GT 7T è disponibile con uno sconto del 24% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo professionale con luminosità massima che tocca i 6000 nit, processore MediaTek Dimensity 8400-Max, 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, fotocamera principale da 50 megapixel. Offerta esclusiva Amazon da cogliere al volo.

Galaxy A55. Sconto del 44% e prezzo in picchiata. Se sei alla ricerca di uno smartphone top con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questo telefono di Samsung fa al caso tuo. Oggi lo paghi quasi la metà risparmiando più di 220 euro. Schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore Exynos, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da ben 50 megapixel.

e . Se sei alla ricerca di uno smartphone top con un , questo telefono di Samsung fa al caso tuo. Oggi lo risparmiando più di 220 euro. con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore Exynos, 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da ben 50 megapixel. moto g85. Il miglior smartphone che puoi acquistare oggi se vuoi spendere poco. Il moto g85 è in offerta con uno sconto del 46% e risparmi 150 euro su quello di listino. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Schermo pOLED da 6,67 pollici, processore Snapdragon di ultima generazione e fotocamera principale da 50 megapixel. La batteria da 5000mAh dura tutto il giorno.

Accessori tech

Powerbank 10.000mAh. Sconto dell’80% e prezzo in picchiata. Ecco un’occasione che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank da 10.000mAh con uno sconto dell’80% che fa scendere il prezzo a meno di 20 euro . Power bank compatibile con qualsiasi smartphone e dotato anche di cavo integrato. Puoi ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

Apple AirTag. Minimo storico e prezzo minuscolo. Da oggi il geolocalizzatore di Apple è disponibile con uno sconto del 29% e lo paghi poco più di 25 euro. Ti aiuta a ritrovare chiavi, portafogli, valigie e a tenere sotto controllo anche la tua auto. Funziona con l'app Dov'é di iOS.

e . Da oggi il geolocalizzatore di Apple è disponibile con uno e lo Ti aiuta a ritrovare chiavi, portafogli, valigie e a tenere sotto controllo anche la tua auto. Funziona con l’app Dov’é di iOS. Amplificatore Wi-Fi Tp-Link. Hai problemi con la copertura Wi-Fi della tua abitazione? Ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi l’extender Wi-Fi Tp-Link Dual Band AX 1500Mbps in promo con uno sconto del 54% e lo paghi meno della metà. Ti aiuta a coprire tutta la tua abitazione ed è compatibile con la maggior parte dei router e dei modem disponibili in commercio. Approfitta subito di questa promo unica nel suo genere.

Smartwatch

Apple Watch SE. Sconto speciale per lo smartwatch economico di Apple . Da oggi è disponibile con un super sconto del 23% e lo paghi meno di 200 euro . Approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Orologio ideale per chi vuole un wearable affidabile e con tante funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Ti supporta nella vita di tutti i giorni.

Amazfit Cheetah. 48% di sconto e metà prezzo per questo sportwatch economico e con tante caratteristiche interessanti. Orologio progettato per gli amanti dello sport e che ti mette a disposizione anche un coach personale che ti suggerisce gli allenamenti da fare. Monitoraggio in tempo reale della salute e integra un chip GPS di ultima generazione.

Elettrodomestici

De’Longhi Icona Vintage. 43% di sconto e minimo storico . Prezzo straordinario per la macchina per il caffè De’Longhi Icona Vintage . Solamente acquistandola oggi risparmi più di 100 euro e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Puoi utilizzare sia il caffè in polvere sia le cialde E.S.E. Dotata anche del montalatte per preparare un cappuccino come quello del bar. A questo prezzo è un affare imperdibile.

Moulinex Easy Fry Mega. Promo anticipata del Prime Day che non devi farti sfuggire. La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega è in promo con uno sconto del 42% e approfitti del minimo storico. Cestello extra-large per cucinare cibo fino a un massimo di 7-8 persone. Puoi scegliere tra otto differenti modalità di cottura per preparare non solo le classiche patatine al forno, ma anche carne, verdure grigliate e dolci. Hai a disposizione anche l'app con le ricette esclusive di Moulinex.

Rowenta X-PERT 7.60. Prezzo in picchiata e offerta lampo. Se sei alla ricerca di un aspirapolvere a buon prezzo, oggi trovi in offerta questo modello Rowenta con un super sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico. Scopa elettrica senza fili, maneggevole da utilizzare e che puoi trasportare di stanza in stanza senza troppi problemi. Batteria a lunga durata, grande potenza di aspirazione e si adatta praticamente a qualsiasi pavimento.

Lefant M1. Sconto del 63% e risparmi quasi 300 euro. Tra le migliori offerte di oggi c'è sicuramente il robot aspirapolvere Lefant M1 che trovi su Amazon a un prezzo stracciato. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare i pavimento. I sensori presenti lungo la scocca mappano accuratamente tutta l'abitazione e la puoi controllare anche tramite l'app dello smartphone o con un comando vocale.

e . Tra le migliori offerte di oggi c’è sicuramente il che trovi su a un . Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare i pavimento. I sensori presenti lungo la scocca mappano accuratamente tutta l’abitazione e la puoi controllare anche tramite l’app dello smartphone o con un comando vocale. Forno elettrico Ariete. Costa pochissimo. Ecco un elettrodomestico che sicuramente non può mancare nella tua cucina: il forno elettrico Ariete con una capienza di 18 litri. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 50 euro. Un prezzo speciale da non farsi assolutamente scappare.

