Samsung, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il tuo nuovo smartphone e non vuoi spendere delle cifre elevate, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy A26, ultima versione del telefono economico di Samsung, in promo con un super sconto del 32% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Si tratta di un’occasione speciale per uno degli smartphone lowcost più apprezzati degli ultimi mesi. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Il Galaxy A26 porta l’intelligenza artificiale anche negli smartphone della fascia media. All’interno, infatti, trovi utili strumenti che ti semplificano la vita quotidiana, come ad esempio "Circle to Search" di Google che permette effettuare una ricerca sul web cerchiando semplicemente un oggetto presente in una foto. Lo smartphone è dotato di uno schermo ampio e con ottima risoluzione, di un processore che assicura buone prestazioni e di una tripla fotocamera posteriore con cui scattare immagini con un’ottima qualità. Insomma, un telefono completo e che da oggi trovi a un prezzo alla portata di tutti.

Galaxy A26

8 all’11 luglio Amazon Prime Day ti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando Dall’all’Amazonti aspetta con offerte esclusive sui prodotti tech e non solo. Se ancora non sei cliente Prime, puoi iscriverti (i primi 30 giorni sono gratuiti) e accedere alle offerte esclusive, cliccando qui

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Galaxy A26: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo stracciato per il Galaxy A26. Lo smartphone top di Samsung è disponibile a un prezzo di 219 euro, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico per questo telefono e risparmi 100 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Per diminuire il prezzo puoi anche utilizzare il servizio Recommerce di Amazon: valuti il tuo vecchio smartphone e ottieni il valore di permuta direttamente sul conto corrente.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Galaxy A26

Galaxy A26: le caratteristiche tecniche

Essenziale e funzionale. Il Galaxy A26 è un telefono che bada al sodo senza troppi fronzoli. Perfetto nella vita di tutti i giorni, puoi utilizzare qualsiasi app senza temere blocchi improvvisi.

Samsung ha scelto componenti molto interessanti, a partire dall’ottimo schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio i social network. Inoltre, è progettato per durare nel tempo avendo ricevuto la certificazione IP67: resiste all’acqua e alla polvere. Le prestazioni sono assicurate dal processore Exynos 1380 prodotto e ottimizzato direttamente da Samsung. A supporto anche 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Il Galaxy A26 è uno smartphone che scatta anche delle belle foto. Il merito è della tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da una fotocamera macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da 13 megapixel. Samsung ha dotato lo smartphone anche di strumenti che sfruttano l’AI per migliorare ed editare gli scatti e pubblicarli direttamente sui social. Ad esempio, puoi eliminare oggetti o persone, oppure aggiungere dei filtri.

La batteria da 5.000mAh è una garanzia: arrivi a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica rapida hai il 100% di autonomia in meno di un’ora. Per chiudere, alcune caratteristiche molto utili. Samsung ha assicurato che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per 6 generazioni e quelli di sicurezza per sei anni. Cosa vuol dire? Che il telefono resterà aggiornato per diversi anni e non sarai costretto a cambiarlo dopo un paio di anni.

Galaxy A26