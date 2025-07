Il Google Pixel Watch 2 è in offerta su Amazon con il 50%: si tratta dell'occasione giusta per poter mettere le mani sull'ottimo smartwatch di Google

Tra gli smartwatch più completi e interessanti da affiancare al proprio smartphone Android c’è spazio anche per il Google Pixel Watch 2. Il modello di Google è protagonista di una nuova offerta su Amazon e, grazie alla promozione in corso, è ora acquistabile con il 50% di sconto rispetto al prezzo consigliato.

Sfruttando oggi la nuova offerta è possibile acquistare il Google Pixel Watch 2 con un prezzo ridotto fino a 199 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. C’è anche la possibilità di reso gratuito entro 14 giorni dalla consegna. La promozione in corso è valida solo per alcune colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto.

La scheda tecnica di Google Pixel Watch 2

Tra le specifiche del Google Pixel Watch 2 troviamo un display AMOLED circolare caratterizzato da un pannello con risoluzione di 450 x 450 pixel e dalla protezione del vetro Corning Gorilla Glass 5.

Sotto la scocca, invece, c’è il chip Qualcomm 5100 che viene supportato da 2 GB di memoria RAM e da 32 GB di storage oltre che da una batteria da 306 mAh.

Dotato del sistema operativo Wear OS, il Google Pixel Watch 2 è in grado di integrarsi al meglio con lo smartphone Android, permettendo all’utente di gestire dal polso le notifiche, i messaggi e le chiamate.

Si tratta, quindi, di un dispositivo che può espandere le funzionalità dello smartphone, garantendo una gestione ancora più completa delle varie funzioni e andando ad aggiungere varie opzioni extra.

Il Google Pixel Watch 2, infatti, è anche un vero e proprio fitness tracker, grazie ai vari sensori integrati sotto la scocca. Il dispositivo può essere utilizzato per monitorare lo stato di salute, monitorando vari parametri con una raccolta dati in tempo reale.

C’è anche l’app ECG che permette di valutare il ritmo cardiaco. Da segnalare, inoltre, la possibilità di utilizzare lo smartwatch durante l’allenamento in modo da ricevere aggiornamenti costanti sulle prestazioni. Il Google Pixel Watch 2 include anche il sistema di rilevamento di cadute.

Google Pixel Watch 2, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel Watch 2 con un prezzo scontato di 199 euro, beneficiando di un taglio di prezzo del 50% rispetto al listino. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il banner riportato qui di sotto. Lo smartwatch è venduto e spedito da Amazon. Si tratta dell’occasione giusta per chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo.

