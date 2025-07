Il realme GT 7T è in offerta su Amazon: la versione da 512 GB registra un netto calo di prezzo ed è ora un best buy per chi è alla ricerca di un nuovo mid-range

Fonte foto: Realme

Il realme GT 7T è protagonista di una nuova offerta su Amazon e, sfruttando un coupon da applicare in pagina, spuntando l’apposita casella prima di aggiungere lo smartphone al carrello, è ora possibile acquistare il mid-range con un prezzo scontato di 449 euro. L’offerta in questione riguarda la versione da 512 GB dello smartphone, ora proposta allo stesso prezzo della versione da 256 GB.

Considerando l’ottimo chip MediaTek Dimensity 8400 Max e la batteria da 7.000 mAh, lo smartphone di realme è in grado di garantire prestazioni eccellenti, un’autonomia al top e ora anche un prezzo più accessibile, diventando un vero e proprio best buy per la fascia media del mercato. Per accedere all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

realme GT 7T – MediaTek Dimensity 8400 Max – 12/512 GB – 7.000 mAh

La scheda tecnica di realme GT 7T

La scheda tecnica del realme GT 7T comprende un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il già citato MediaTek Dimensity 8400 Max, una garanzia assoluta per prestazioni al top in questa fascia di prezzo.

Tra le specifiche troviamo anche 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre a una batteria da 7.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Da segnalare la presenza di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. C’è anche una fotocamera frontale con sensore da 32 Megapixel.

Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM e di un sensore di impronte digitali sotto al display. C’è anche il chip NFC a 360°. Il sistema operativo è Android 15 che viene personalizzato dalla realme UI.

Il supporto software sarà da vero top di gamma: realme, infatti, garantirà ben 6 major update per il suo smartphone a partire da Android 16 che arriverà nel corso delle prossime settimane.

Il realme GT 7T, quindi, ha tutto quello che serve per garantire prestazioni elevate, una super autonomia e una scheda tecnica completa e senza punti deboli. Il calo di prezzo rende lo smartphone un vero e proprio best buy.

realme GT 7T, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il realme GT 7T con un prezzo scontato di 449 euro, andando a scegliere la versione da 512 GB dello smartphone. Si tratta di una promozione valida per un breve periodo di tempo e che porta lo smartphone al nuovo minimo storico. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto.

