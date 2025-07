Amazon, Galaxy S24 e sconti fino all'80%: ecco le offerte sottocosto

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Su Amazon siamo abituati ad acquistare dispositivi tech come smartphone, smart TV ed elettrodomestici per la casa. In realtà, si fanno grandi affari anche con gli accessori tech, come ad esempio le di ricarica e i powerbank. Proprio questi accessori sono tra le migliori offerte disponibili sul sito di e-commerce. Da oggi 2 luglio trovi il powerbank Mag-Safe compatibile con le ultime versioni dell’iPhone con uno sconto che supera il 70% e costa veramente poco. Non mancano le “classiche” offerte per gli smartphone, come ad esempio il Galaxy S24 disponibile a metà prezzo e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Ottima offerta anche per il robot aspirapolvere Narwal: grazie alla promo anticipata del Prime Day risparmi più di 500 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi sul sito di e-commerce. Le trovi raccolte tutte nella lista qui in basso e ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non farti sfuggire queste opportunità.

Amazon, le migliori offerte del 2 luglio

Smartphone

iPhone 16 Pro Max. Sconto mai visto prima per lo smartphone premium di Apple. Da oggi è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un prezzo speciale per uno smartphone speciale. Il più grande mai prodotto da Apple grazie allo schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici con processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale dell’azienda di Cupertino. Tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel e nuova fotocamera ultragrandangolare sempre da 48 megapixel.

Caricabatterie

Powerbank Mag-Safe. 78% di sconto e risparmio esagerato . Prezzo mini per questo powerbank wireless compatibile con tutte le ultime versioni dell’iPhone. Permette di ricaricare la batteria dello smartphone per almeno un paio di volte. Non farti scappare questo super prezzo.

Dopo puntura

Dopo puntura Beurer. Non è un vero prodotto tech, ma è utilissimo in questo periodo dell’anno. Su Amazon è in offerta il dopo puntura Beurer con uno sconto del 40% e lo paghi meno di 25 euro. Lo puoi utilizzare sia di giorno sia di notte e allevia il prurito e il gonfiore dei pizzichi di zanzara. Effetto immediato.

Smart TV

LG QNED 65″. Sconto del 43% e risparmi più di 600 euro. Offerta speciale per lo smart TV LG QNED da 65 pollici di ultima generazione . Assicura immagini in altissima risoluzione ed è dotato di un processore top di gamma in grado di processare le immagini di qualsiasi contenuto. A bordo è presente il sistema operativo webOS, una garanzia quando si tratta di smart TV. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Cuffie Bluetooth

Sony WF-C700N. Sconto del 58% e minimo storico. Se stai cercando un paio di cuffie Bluetooth con un ottimo rapporto qualità-prezzo, oggi trovi su Amazon questo modello Sony. Risparmi più di 70 euro e fai un ottimo affare. Connessione multipoint, cancellazione del rumore e autonomia fino a 20 ore. Compatibili con qualsiasi smartphone.

Elettrodomestici

Narwal Freo X Ultra. Offerta Prime Day in anticipo da non farsi sfuggire. Su Amazon è disponibile il robot aspirapolvere Narwal con uno sconto del 55% e risparmi più di 500 euro . Lo paghi meno della metà e approfitti del minimo storico. Uno sconto mai visto prima e che non devi assolutamente farti scappare. Parliamo di un robot aspirapolvere e lavapavimenti con grande potenza di aspirazione, sensori che mappano accuratamente tutta l’abitazione e dotato di una stazione per lo svuotamento automatico.

