Amazon ti regala un credito di 15€: ecco come ottenerli

Torna su Amazon una delle promozioni più interessanti e amate dagli utenti. Questa volta non parliamo di nessun smartphone in super promo oppure di uno smart TV a metà prezzo, bensì di un'iniziativa che ti permette di ottenere un credito promozionale di ben 15€ da spendere per i propri acquisti. Per farla più semplice, Amazon ti regala 15€. Cosa bisogna fare? Molto semplice: scaricare l'app Amazon Photos sul proprio smartphone e attivare il backup delle immagini sull'app. La promo è disponibile per tutti, ma bisogna rispettare dei requisiti stringenti per ottenere il credito promozionale. Inoltre, i 15€ possono essere utilizzati solamente per acquisti su prodotti venduti e spediti dal sito di e-commerce. Per capire bene come funziona questa promozione eccezionale non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo.

Come ottenere 15€ gratis su Amazon

Per ottenere i 15€ gratuiti su Amazon bisogna rispettare dei requisiti ben precisi. In primis bisogna essere dei clienti Amazon Prime (se ancora non lo sei, lo puoi diventare cliccando su questo link) che non stiano utilizzando il periodo promozionale gratuito. Il passaggio più importante, riguarda l’utilizzo per la PRIMA VOLTA dell’app Amazon Photos. Si tratta di un servizio gratuito offerto da Amazon che permette di salvare sul cloud tutte le immagini e i video presenti sullo smartphone. Per ottenere i 15€ di credito gratuito bisogna installare l’app sul proprio dispositivo e attivare il backup automatico della immagini e dei video. In questo modo, oltre a ottenere un buono sconto gratuitamente, liberi anche spazio sulla memoria dello smartphone. Completato questo passaggio riceverai una mail entro sette giorni con all’interno il credito promozionale di 15€.

La promozione è valida fino al 28 febbraio 2023 alle ore 23:59, quindi avete pochissimi giorni per poterne approfittare.

Come spendere i 15€ gratis su Amazon

Per poter utilizzare i 15€ di credito promozionale bisogna rispettare altri requisiti che riguardano i prodotti idonei. Infatti, non si applica per qualsiasi acquisto fatto sul sito di e-commerce, ma solo per alcuni prodotti ben precisi.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon

Sono esclusi : prodotti i venduti da terzi, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Inoltre, il buono non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

Per beneficare della promo è necessario effettuare un ordine del valore di almeno 40 euro. Le spese di spedizione e i costi accessori, tra cui ad esempio quelli per la confezione regalo, non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto.

Inoltre, ricordiamo che la promozione si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale.

