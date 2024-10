Come ottenere 15 euro gratis su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Fonte foto: tevarak11 / 123RF.com

Ogni volta che su Amazon si avvicina un nuovo evento, sul sito di e-commerce appare una promo che permette di ottenere un buono sconto gratuitamente da spendere per i propri acquisti. Ed è accaduto anche per la Festa delle Offerte Prime 2024, i due giorni di sconti imperdibili dedicati a tutti gli utenti iscritti al programma Prime. Dalle 00:01 dell’8 ottobre e fino alle 23:59 del 9 ottobre, puoi fare dei grandissimi affari su un numero di prodotti praticamente sterminato. Dalla tecnologia, all’abbigliamento, passando per i prodotti per la casa e gli elettrodomestici: puoi trovare tutto quello di cui hai bisogno a un prezzo decisamente vantaggioso.

Come detto, per questo evento Amazon ha lanciato una nuova promo che non devi farti sfuggire. Alcuni clienti selezionati che effettuano il loro primo accesso all’app Amazon sullo smartphone, possono richiedere un buono sconto del valore di 15 euro da utilizzare per i loro acquisti su Amazon. Un’occasione imperdibile, ma che devi cogliere al volo: il numero di buono sconto è limitato e una volta riscattato hai solamente 15 giorni di tempo per utilizzarlo. Ecco come scoprire se sei uno dei fortunati che può richiedere il buono sconto su Amazon.

Come ottenere 15 euro gratis su Amazon

Come la maggior parte delle iniziative di Amazon, anche questa è riservata a una categoria di utenti ben precisi: coloro che non hanno mai effettuato l’accesso all’app del sito di e-commerce da smartphone. Per capire se si fa parte di questa ristretta cerchia, bisogna essere stati informati personalmente tramite banner sul sito di e-commerce, e-mail o notifica push su Amazon. Inoltre, bisogna effettuare l’accesso a questa landing page e vedere il banner “Sei idoneo per questa offerta”. Premendo sul pulsante “Applica promozione”, riceverai il buono sconto di 15 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto su Amazon.

Cosa puoi acquistare con il buono sconto Amazon: i requisiti da rispettare

I requisiti per utilizzare il buono sconto di 15 euro sono abbastanza restrittivi, ma non troppo complicati da rispettare. Se hai partecipato all’iniziativa e ottenuto lo sconto, hai 15 giorni di tempo per utilizzarlo, altrimenti verrà perso. Però, non è l’unico da tenere in considerazione:

Il codice promozionale scadrà 15 giorni dalla data in cui completerai le azioni per ottenere l’offerta cliccando il bottone “Applica promozione”;

Per utilizzare il buono sconto, l’ordine deve essere almeno di 30 euro

I prodotti elegibili devono essere venduti da Amazon

L’offerta è estesa solo ai primi 10.000 clienti idonei che soddisfano i termini e le condizioni

L’offerta è limitata a un solo ordine e a un solo account

Non è cumulabile con altre promo attive di Amazon