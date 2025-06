Amazon, offerte Prime Day anticipate e sconti al 90%: le migliori promo di oggi

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Le offerte su Amazon non si fermano, nemmeno di fronte all’arrivo sempre più imminente del Prime Day 2025 che si terrà dall’8 all’11 luglio. E proprio legate al Prime Day cominciano a vedersi le prime promo esclusive. Come ad esempio la possibilità di abbonarsi gratuitamente ad alcuni dei servizi di Amazon: Audible (tre mesi gratis), Amazon Music Unlimited (quattro mesi gratis) e Kindle Unlimited (tre mesi gratis). Ma non sono le uniche. Trovi anche il televisore Fire TV Serie 2 da 32 pollici al minimo storico e con uno sconto esagerato.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che trovi oggi 24 giugno su Amazon: smartphone (iPhone 15 al minimo storico), smartwatch, televisori e anche elettrodomestici. Trovi tutte le offerte raccolte nella lista qui in basso: ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non farti scappare questa opportunità: potrebbe terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 24 giugno

Smartphone

iPhone 15. Prezzo speciale per l’ iPhone 15 . Lo smartphone top di Apple è il modello che devi acquistare oggi. Sconto del 25% che ti fa risparmiare più di 200 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero . Design innovativo, schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A15 Bionici e doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel.

Redmi Note 14 Pro+. Offerta speciale e sconto del 41% . Ecco una promo che non puoi farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile il Redmi Note 14 Pro+ al minimo storico e risparmi quasi 200 euro . Una super prezzo per un vero smartphone top di gamma: schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD), ottimo processore Snapdragon e fotocamera principale da 200 megapixel.

Motorola edge 50 fusion. Sconto del 44% e metà prezzo . Altra offerta shock per uno smartphone con prestazioni top. Con la promo di oggi risparmi quasi 200 euro e approfitti del minimo storico. Schermo grande, refresh rate fino a 144 Hz per una maggiore fluidità e una batteria da 5000 mAh con cui arrivi facilmente a fine giornata. Doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel.

e . Altra offerta shock per uno smartphone con prestazioni top. Con la promo di oggi risparmi quasi 200 euro e approfitti del minimo storico. Schermo grande, per una maggiore fluidità e una batteria da 5000 mAh con cui arrivi facilmente a fine giornata. con sensore principale da 50 megapixel. Poco C75. Prezzo mini e offerta esclusiva Amazon. Se vuoi spendere poco, questo è lo smartphone che devi acquistare oggi. Sul sito di e-commerce trovi il Poco C75 con uno sconto del 40% e costa meno di 90 euro. Puoi farci di tutto: chiamare, utilizzare le principali app social e di messaggistica, doppia fotocamera posteriore e una super batteria che può durare fino a due giorni.

Smartwatch

Huawei Watch Ultimate. Risparmi 200 euro e fai un super affare. Solo per oggi su Amazon è disponibile lo smartwatch indistruttibile di Huawei con uno sconto del 27% e approfitti del minimo storico . Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero . Impermeabile fino a 100 metri, resiste agli sbalzi di temperatura ed è il compagno ideale per le tue avventure all’aperto. 20 modalità di allenamento professionali, 100 modalità fitness, monitoraggio avanzato della salute e una batteria che può durare fino a 2 settimane.

Amazfit GTR3. Metà prezzo e sconto esagerato. Se vuoi spendere poco, questo è l'orologio da acquistare oggi. Schermo grande e luminoso, più di 150 modalità di allenamento, GPS integrato e monitoraggio avanzato della salute e del sonno. Durata della batteria fino a 21 giorni. A meno di 80 euro è impossibile trovare di meglio. Devi essere velocissimo: la promo potrebbe durare da un momento all'altro.

Smart TV

Amazon Fire TV Serie 2. In vista del Prime Day torna in promo lo smart TV Fire TV Serie 2 di Amazon con schermo da 32 pollici. Grazie allo sconto del 29% lo paghi meno di 200 euro e ne risparmi quasi 100. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Dimensioni compatte, buona qualità delle immagini e il sistema operativo Fire TV a fare la differenza. Compatibile con qualsiasi piattaforma di video streaming, ogni sera puoi decidere quale film e serie TV vedere.

Smart TV LG 32 pollici. Sconto del 50% e prezzo stracciato. Ecco un'altra promo che non puoi farti sfuggire: da oggi su Amazon trovi lo smart TV LG da 32 pollici a metà prezzo e al minimo storico. Immagini in alta definizione, processore con intelligenza artificiale, sistema operativo webOS che ti permette di installare qualsiasi applicazione. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

AirTag

Apple AirTag. Se hai un iPhone è questo l’accessorio che devi acquistare oggi. Parliamo dell’Apple AirTag, il piccolo geolocalizzatore che ti permette di ritrovare facilmente le chiavi, il portafogli, la valigia e che puoi mettere anche dentro l’automobile per geolocalizzarla velocemente. Da oggi su Amazon è in promo speciale con uno sconto del 29% e approfitti del prezzo più basso del web.

Cuffie

HyperX Cloud Stinger II Core. Sconto del 50% e prezzo stracciato . Da oggi sono in offerta le cuffie fa gaming HyperX Cloud Stinger II Core al minimo storico e le paghi meno di 25 euro . Audio immersivo, comodissime da indossare anche dopo lunghe sessioni di gioco. Cuscinetti in memory foam, compatibili con computer e console, anche quelle di ultima generazione.

Cuffie lowcost. 88% di sconto e affare per tutti. Su Amazon trovi questo paio di cuffie lowcost con uno sconto esagerato dell'88% e le paghi solo 10 euro. Buona qualità del suono, cancellazione del rumore, autonomia fino a 50 ore e sono anche impermeabili. Perfette da utilizzare in palestra.

Elettrodomestici

Lefant M2 Pro. Ecco una delle migliori offerte del giorno che non puoi assolutamente farti sfuggire. Da oggi trovi il robot aspirapolvere Lefant M2 Pro con uno sconto del 65% e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Grande potenza di aspirazione, lava anche i pavimenti e svuota autonomamente lo sporco nella stazione apposita. Grazie ai sensori di ultima generazione mappa accuratamente tutta l’abitazione e tramite l’app puoi decidere le stanze da pulire e con quale intensità.

Dyson 360 Vis Nav. Il non plus ultra tra i robot aspirapolvere. Offerta lampo su Amazon per il Dyson 360 Vis Nav, robot aspirapolvere top di gamma disponibile con uno sconto del 31% e r isparmi ben 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Grandissima potenza di aspirazione, si adatta a qualsiasi pavimento e passa anche sotto i mobili. Puoi scegliere tra quattro diverse modalità di aspirazione e lo puoi controllare comodamente dallo smartphone.

Rowenta X-PERT 7.60. Sconto del 33% e minimo storico . Se vuoi spendere poco per l'aspirapolvere, su Amazon è in promo la Rowenta X-PERT 7.60 , scopa elettrica perfetta per la tua abitazione. Maneggevole, comoda da utilizzare e dotata di una spazzola con luci LED per illuminare lo spazio da pulire. Puoi pagarla in 5 rate a tasso zero e nella confezione trovi anche utili accessori che la rendono insostituibile.

Asciugatrice H-DRY 500. Torna in offerta a un prezzo straordinario. Su Amazon è disponibile l'asciugatrice Hoover H-DRY 500 con cestello da 8 chilogrammi in promo con uno sconto del 38% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. La puoi controllare da remoto con l'app dello smartphone, tanti programmi in base alle tue esigenze e hai in dotazione anche una griglia per asciugare le scarpe. Classe di efficienza energetica A++ e la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Macchina caffè De'Longhi. Offerta imperdibile da non farsi sfuggire. Grazie allo sconto del 37% oggi puoi acquistare questa macchina per il caffè De'Longhi a un prezzo mini e la paghi meno di 90 euro. Macchina manuale per caffè e cappuccino, compatibile sia con il caffè in polvere sia con le cialde. Tra le più acquistate su Amazon: approfittane subito.

