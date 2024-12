Amazon ti regala 15 euro per Natale: ecco come ottenerli

Fonte foto: tevarak11 / 123RF.com

Amazon non è semplicemente un sito di e-commerce, ma oramai è diventata un’azienda che offre tantissimi servizi in tanti ambiti differenti. E per promuovere questi servizi è anche in vena di fare regali. Come capita oggi con Amazon Photos, servizio per l’archiviazione illimitata delle foto sul cloud disponibile gratuitamente per tutti coloro che utilizzano l’omonima app sullo smartphone e tablet. App che puoi scaricare sia sull’App Store sia sul Google Play Store.

Abbiamo detto che è attiva una promo speciale per favorire l’utilizzo di questo servizio. Infatti, per tutti coloro che attivano il salvataggio automatico delle foto e dei video su Amazon Photos ricevono un buono di 15 euro da utilizzare sul sito di e-commerce. Praticamente è come ricevere gratis 15 euro da utilizzare per i tuoi acquisti natalizi. Per approfittare immediatamente di questa occasione devi semplicemente cliccare sul link qui in basso e seguire le istruzioni.

Come ottenere 15 euro gratis su Amazon

Tre semplici passaggi per ottenere il buono sconto di 15 euro da utilizzare per i tuoi acquisti su Amazon e sfruttare anche le ultime promo natalizie. La prima cosa da fare è scaricare l’app di Amazon Photos disponibile gratuitamente sull’App Store e sul Google Play Store. A questo punto bisogna effettuare l’accesso utilizzando il proprio account Amazon Prime.

A questo punto è necessario attivare il backup automatico delle proprio foto sul cloud di Amazon. Quali sono i vantaggi per l’utente? Oltre a ricevere il buono sconto di 15 euro, si libera spazio prezioso sulla memoria del proprio smartphone, da utilizzare per installare app o salvare documenti.

Il terzo passaggio è il più semplice. Una volta effettuato il backup delle foto, riceverai tramite e-mail il buono sconto al massimo entro 4 giorni.

Piccola nota a margine. Salvando le proprie foto su Amazon Photos le potrai utilizzare anche come screensaver per gli Echo Show, gli smart speaker di Amazon con schermo touch.

Come spendere i 15 euro gratis su Amazon

Una volta ottenuto il credito promozionale, ci sono dei requisiti da rispettare per poter spendere il buono sconto di 15€. Il più importante riguarda l’importo dell’acquisto: deve essere almeno di 30€. Inoltre, il prodotto (o i prodotti) acquistato deve essere spedito e venduto direttamente da Amazon e non da prodotti terzi. Il buono non può essere utilizzato per gli acquisti su Amazon Warehouse o per i buoni regalo Amazon. Inoltre, l’offerta è attiva solamente fino al 30 novembre 2022, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

L’offerta promozionale è valida dalle ore 00:01 del 15 dicembre 2024 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2024.

La promozione si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon

Sono esclusi: prodotti i venduti da terzi, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Inoltre, il buono non può essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

Il buono di 15€ arriva proprio nel momento perfetto, quando sono bisogna completare gli ultimi acquisti in vista del Natale. Non perdere altro tempo e approfittane subito

