Amazon, macchina per il caffè De'Longhi a prezzo stracciato e sconti all'80%

Più si avvicina il Prime Day, più aumentano le offerte speciali su Amazon. Anche oggi 22 giugno troviamo nuove promo sul sito di e-commerce con sconti e prezzi mai visti prima su tanti prodotti come smartphone, computer, cuffie ed elettrodomestici per la casa. Ci sono anche le prime promo per il Prime Day 2025 dedicate ai servizi di Amazon (Audible, Amazon Music Unlimited e Kindle Unlimited). Tra le offerte top di oggi, trovi il Galaxy S25 Ultra al minimo storico e acquistandolo oggi puoi ricevere anche un computer (il Galaxy Book4) in regalo. Per la pulizia della tua abitazione, invece, c’è l’aspirapolvere Dyson Cyclone V10 Absolute al minimo storico. Offerta shock anche per la macchina per il caffè De’Longhi Vertuo Pop: la paghi poco e ricevi 90 euro di capsule per il caffè in regalo.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo raccolto le migliori offerte del giorno nella lista qui in basso. Trovi i prodotti suddivisi per categoria e per ogni dispositivo c’è il link per accedere direttamente su Amazon e completare l’acquisto. Per approfondire le caratteristiche tecniche, c’è anche una breve descrizione. Non farti sfuggire queste opportunità: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 22 giugno

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Sconto eccezionale e computer in regalo (Galaxy Book4 dal valore di 500 euro). Una delle migliori offerte del giorno riguarda il Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone top di Samsung è in promo con uno sconto speciale del 26% che ti fa risparmiare più di 400 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico di questo ultimo periodo. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Come anticipato, comprando lo smartphone e registrando l’acquisto sul sito del produttore sud-coreano puoi ricevere in regalo il Galaxy Book4 con processore i3. Ottimo notebook per il lavoro, lo studio e il divertimento. Sul Galaxy S25 Ultra c’è poco da dire: semplicemente uno dei migliori smartphone Android sul mercato con ben 4 fotocamere posteriori.

Computer&Tablet

ACEMAGIC LX 16. Offerta shock: sconto dell’80% . Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi su Amazon trovi il PC portatile ACEMAGIC LX 16 in promo con uno sconto fisso del 73% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 70 euro . Lo sconto totale sfiora i 1200 euro e fai un super affare. PC con cui puoi fare di tutto: schermo da 16 pollici ad alta risoluzione, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte con espansione fino a 2 terabyte. Approfittane subito: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Cuffie Bluetooth

Galaxy Buds3. Sconto del 48% e le paghi praticamente la metà . Ottima prezzo per le cuffie top di gamma Galaxy Buds3 che assicurano una qualità audio elevatissima e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Cancellazione attiva del rumore, audio immersivo, sono comode da indossare, impermeabili e hanno una batteria a lunga durata.

e le paghi . Ottima prezzo per le cuffie top di gamma Galaxy Buds3 che assicurano una qualità audio elevatissima e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Cancellazione attiva del rumore, audio immersivo, sono comode da indossare, impermeabili e hanno una batteria a lunga durata. JBL Tune 660BTNC+JBL Tune 510BT. Prendi due e paghi uno. Ecco un‘offerta bundle che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi questa coppia di cuffie Bluetooth JBL in promo con uno sconto totale del 67% e risparmi 100 euro rispetto al prezzo completo del pacchetto. Un’occasione unica per acquistare due ottime cuffie Bluetooth molto comodi da indossare e soprattutto leggere.

Elettrodomestici

De’Longhi Pinguino Compact. Offerta lampo e minimo storico . Su Amazon è disponibile il condizionatore portatile Pinguino De’Longhi Compact ES72 Young con una potenza di 8300 BTU/h , ideale per una stanza di 20-30 metri quadrati. Lo puoi utilizzare in casa e anche in ufficio o negozio. Oltre a raffreddare l’aria, ha anche la funzione deumidificatore. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Facile da trasportare di stanza in stanza. Una delle migliori soluzioni disponibili oggi per combattere il caldo.

Servizi Amazon

3 mesi gratis Audible. Arrivano su Amazon le prime offerte per il Prime Day 2025 che si terrà dall’8 all’11 luglio e riguardano i servizi Amazon. Ad esempio puoi abbonarti tre mesi gratuitamente ad Audible , la piattaforma dedicata alle serie podcast in esclusiva e agli audiolibri. Puoi ascoltare tutti i contenuti in qualsiasi momento e li puoi anche scaricare per sentirli offline. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

