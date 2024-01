Fonte foto: Asustor

Asustor ha annunciato il lancio del nuovo Drivestor 2 Lite. Si tratta di un NAS entry level che va ad arricchire la gamma dell’azienda, garantendo agli utenti la possibilità di sfruttare una capacità fino a 22 TB e di accedere ad alcune funzionalità, come gli snapshot dei dati, che in precedenza erano riservate ai prodotti di fascia alta della linea Drivestor.

Asustor Drivestor 2 Lite – Senza dischi

Drivestor 2 Lite: caratteristiche tecniche

I NAS (Network Attached Storage) sono dispositivi sempre più utilizzati, anche a livello domestico, ambiente per cui l’ultima novità della gamma Drivestor è stata realizzata. Grazie alla possibilità di installare uno o più hard disk al suo interno, un NAS può essere utilizzato per memorizzare dati a cui accedere da altri dispositivi, tramite una connessione di rete.

Il NAS può, quindi, essere configurato come sistema di backup centralizzato oltre che come elemento centrale di una rete di archiviazione condivisa, consentendo a tutti gli utenti connessi alla rete in questione di poter accedere a uno spazio di archiviazione condiviso.

In ambito domestico, inoltre, un NAS può svolgere il ruolo di Media Center, permettendo all’utente di poter accedere ai propri contenuti multimediali in qualsiasi momento e da tutti i propri dispositivi. È possibile, quindi, affidarsi a un NAS per varie funzioni.

Il nuovo Drivestor 2 Lite appena annunciato da Asustor rappresenta, quindi, uno dei prodotti più interessanti per l’uso domestico, grazie a una CPU Realtek RTD1619B quad-core, con clock massimo di 1,7 GHz, e a una GPU integrata (utilissima per lo streaming dei contenuti multimediali senza rallentamenti), 1 GB di RAM DDR4 e due alloggiamenti di storage (3.5" SATA HDD) con una capacità massima di 44 TB.

La nuova CPU consente il supporto al file system Btrfs e la creazione di snapshot dei dati, in modo da recuperare facilmente file eliminati e ripristinare la versione precedente di un documento, anche senza dover aggiornare costantemente il backup dei propri dati, ottimizzando lo spazio di archiviazione disponibile.

Il collegamento alla rete può avvenire tramite Gigabit Ethernet. La velocità massima in lettura e scrittura (SMB Multichannel in RAID 1) è pari a 113 MB/s. Drivestor 2 Lite si basa, inoltre, sul sistema operativo ADM 4.2, già utilizzato da tutta la gamma di nuovi prodotti Asustor. Tra le specifiche c’è il supporto RAID 0/1, Single e JBOD oltre che per i protocolli Wake on LAN e Wake on WAN.

Drivestor 2 Lite: prezzo e disponibilità

Il nuovo Asustor Drivestor 2 Lite è già in vendita. L’azienda, infatti, ha annunciato la disponibilità del nuovo NAS che può essere acquistato, tramite uno dei rivenditori autorizzati dall’azienda e anche su Amazon, con un prezzo al pubblico di 189 euro (dischi esclusi). Il dispositivo è coperto da una garanzia di 3 anni.

