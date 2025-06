YouTube ha comunicato agli abbonati al piano Lite che presto vedranno maggiori interruzioni pubblicitarie. Ecco quali sono i cambiamenti in arrivo per chi ha questo abbonamento

Per molti utenti, abbonarsi a YouTube Premium ha rappresentato una scelta chiara: dire addio alle interruzioni pubblicitarie e godersi i contenuti in modo fluido, senza distrazioni. L’assenza di annunci è infatti uno dei motivi principali per cui in tanti decidono di pagare un servizio che, altrimenti, è accessibile gratuitamente. Tuttavia, qualcosa sta per cambiare. YouTube ha annunciato infatti modifiche che potrebbero stravolgere questa certezza, introducendo la pubblicità anche per alcuni utenti paganti.

Interruzioni pubblicitarie: ecco come cambierà YouTube Premium Lite

YouTube Premium Lite era nato come piano di abbonamento pensato per chi desiderava eliminare la pubblicità dalla maggior parte dei video, senza usufruire di tutte le funzionalità del servizio Premium completo (come download offline e riproduzione in background). Attualmente, questo piano è disponibile solo in alcuni Paesi selezionati a un prezzo inferiore rispetto a YouTube Premium standard, che costa 13,99 euro al mese.

Proprio le condizioni di YouTube Premium Lite però stanno per cambiare: dal 30 giugno 2025 anche gli abbonati a questo piano più economico avranno a che fare con maggiori interruzioni pubblicitarie. Stando alla comunicazione che YouTube ha notificato ad alcuni abbonati Lite, le pubblicità potrebbero apparire sugli Shorts, sui contenuti musicali e quando si cerca o si naviga. La maggior parte dei video continuerà invece a rimanere senza pubblicità.

Come togliere la pubblicità da YouTube: abbonamenti e soluzioni

Ricapitolando, YouTube Premium Lite da fine giugno 2025 consente di guardare la maggior parte dei video su YouTube e YouTube Kids senza interruzioni pubblicitarie, ma prevede pubblicità in diversi altri contenuti come video musicali e Shorts. Inoltre, il piano Lite non include YouTube Music Premium e non permette la riproduzione in background né il download dei contenuti per la visione offline.

Il piano Premium standard garantisce invece una visione completamente senza pubblicità, accesso completo a YouTube Music, download offline e riproduzione in background. Tra le altre formule di abbonamento di YouTube ci sono il piano Famiglia, che estende questi vantaggi a più membri dello stesso nucleo domestico; il piano Studenti, con le stesse funzioni del Premium ma a un prezzo agevolato per chi è iscritto a un’università; e infine l’opzione annuale, che consente di risparmiare sul costo complessivo pagando in un’unica soluzione.

Per godersi YouTube senza pubblicità, un’altra possibilità è usare un adblocker, funziona che rimuove la pubblicità dai siti intercettando e bloccando le richieste di rete che caricano contenuti pubblicitari.

Nel caso specifico di YouTube, gli adblocker più avanzati possono bloccare gli annunci pre-roll (quelli che appaiono prima del video), quelli mid-roll (durante la visione) e persino quelli visuali che compaiono sopra o accanto ai video. Per fare questo, usano liste di regole aggiornate (come le “filter lists”) che identificano gli script e i domini usati da YouTube per servire la pubblicità.

Tuttavia, negli ultimi tempi YouTube ha iniziato a contrastare attivamente l’uso di adblocker: in alcuni casi blocca la riproduzione dei video o mostra un messaggio che invita a disattivare il blocco o a sottoscrivere YouTube Premium. Questa battaglia tra piattaforma e adblocker è in continuo aggiornamento, e spesso gli sviluppatori degli strumenti di blocco rilasciano nuove versioni per aggirare i controlli.